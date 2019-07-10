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Застройка Лесного пруда в Барнауле может быть отменена из-за Генплана

Новости
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Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края отказалось от планов создания на месте бывшей запруды на Барнаулке искусственного земельного участка. Об этом свидетельствует информация об аннулировании аукциона, который в конце июля объявило ведомство.

В министерстве природных ресурсов «Политсибру» пояснили, отмена аукционов связана с изменением целевого назначения участка.

«Происходит согласование генерального плана, по которому участок не предназначен для застройки», - пояснил начальник отдела водных ресурсов Министерства природных ресурсов Олег Ткаченко.

В министерстве предположили, что к проекту можно будет вернуться в случае решения вопроса с городской администрацией по поводу назначения участка.

Напомним, что в конце июля на сайте госзакупок были размещены два извещения о проведении аукционов. По заданию первого предполагалось засыпать два гектара Ковша для последующего строительства там трех высотных домов. В рамках второго проекта предполагалось создание искусственного участка, площадью 46 гектаров на месте Лесного пруда в районе Булыгино. Также там планировалось строительство микрорайона с 29 многоэтажками, школами, детскими садами и спорткомплексом.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altayrealt.ru