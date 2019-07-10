ЖК «Пруд»: квартал с 30 новостройками возведут на участке посреди барнаульского водоема

Новости 10.07.2019 19:30 1222

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края объявило аукцион, предусматривающий разрешение создания искусственного земельного участка на пруду Лесном на реке Барнаулке.

Новая территория должна появиться в границах улицы Вербной, 25, проезда Ангарского, 67 – 1б, улицы Краевой, 175а – 119а, проезда Канатного и шоссе Ленточный бор.

Какой будет его общая площадь, неизвестно. На участке должны построить многофункциональный жилой комплекс, который включает в себя 29 многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами. Такое количество новостроек в настоящее время не закладывают и в проектах существующих земель. Кроме этого, на вновь образованном участке инвестору необходимо будет построить школу, детсад и спортивно-оздоровительный комплекс.

Начальная цена на заключение договора составляет 973 056 рублей, срок реализации части проекта (создание участка) – 2,5 года. Прием заявок начат с 5 июля, пока желающих нет. Итоги аукциона подведут 7 августа. Победитель будет обязан выполнить планировку территории и инженерные изыскания, затем провести работы по созданию искусственного земельного участка (намыв, отсыпка грунта или использование иных технологий) – не позднее 31 декабря 2021 года. После чего сможет приступить к строительству капитальных объектов и завершить их до 31 декабря 2028 года.

Стоит сказать, что данное решение властей – довольно неожиданное и пока сложное для понимания. Если проект все-таки будет реализован, то этот гигантский ЖК появится в гуще леса с одной стороны и рядом с частным сектором поселка Кирова - с другой. Также неподалеку расположена туберкулезная больница и тюрьма. Относительно близко – микрорайон Гора с медицинским кластером, уточняет "Алтайский портал недвижимости".

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Интересно, что 27 июня тем же ведомством был объявлен еще один подобный аукцион. В рамках него разыгрывается право на создание искусственного земельного участка на акватории Оби в Барнауле границах улицы Промышленная, 4–6; улицы Дамба берега Оби; 1–18, улицы Приречная, 1. Эта территория также должна быть использована в целях комплексного освоения под жилую застройку и рекреационные зоны. Срок договора – 3 года и 4 месяца. Начальная цена – 60 719 рублей.

Подведение итогов состоится 29 июля. Победитель обязан распланировать территорию, выполнить инженерные изыскания, в том числе на водной глади, провести работы по созданию искусственного земельного участка не позднее 31 декабря 2020 года. А уже к 31 декабря 2022 года осуществить строительство трех многоэтажных жилых домов, набережной, а также других зданий и сооружений. Кстати, ранее сообщалось, что проект намеревается реализовать СК «Сибирия».