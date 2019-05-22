В Барнауле может появиться новый квартал стеклянных высоток или вип-отель

Новости 07.05.2019 15:40 543

Жилой комплекс в современном урбанистическом стиле может появиться около Речного вокзала в Барнауле. Строительство развернется на улице Дамба берега Оби, 22. Одно из агентств недвижимости города выставило участок площадью 2259 кв. м. на продажу.

Как рассказали риелторы, занимающиеся продажей объекта, на этом месте можно построить отель у реки, офисный центр, либо светопрозрачные жилые высотки.

К слову, проект жилого квартала уже разработал почетный архитектор России, член Градостроительного совета, руководитель творческой мастерской «Классика» Александр Деринг. Правда, риэлтор уточняет: для того, чтобы реализовать весь жилой комплекс целиком, придется выкупить и два соседних участка, передает «Алтайский портал недвижимости».

Таким образом, вскоре в Барнауле может появиться ЖК с необычными ступенчатыми домами в 12-18 этажей, встроено-пристроенными зданиями, своей парковой зоной, панорамными видами на реку и город.