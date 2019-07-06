Алтайские спасатели предупредили о высокой пожароопасности

Новости 21.07.2019 13:50 293

С 20 по 22 июля в Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). Такие данные приводятся на сайте регионального Гидрометцентра. При этом в шести районах края (западная часть) прогнозируют самый высокий — пятый класс пожароопасности.

Аномальная жара установится на неделю в Алтайском крае Новости 06.07.2019 18:05 По югу региона столбик термометра поднимется до +35С 810

Спасатели предупреждают о том, что в течение обозначенного периода может вырасти количество бытовых пожаров, происшествий на воде, а риск возникновения лесных и степных пожаров будет высок.

В МЧС рекомендуют в условиях сухой и жаркой погоды не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе, не бросать непотушенные спички и сигареты и не позволять детям играть с огнем.

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Муниципальные власти и органы местного самоуправления должны усилить контроль подведомственных территорий, сельские старосты должны активизировать разъяснительную работу с населением.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю – 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы – 101.