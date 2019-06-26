Аномальная жара установится на неделю в Алтайском крае

Новости 06.07.2019 18:05 320

По данным синоптиков, с 6 по 11 июля в южных районах Алтайского края ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 С и выше, сказано на сайте правительства региона.

Ночью 6 июля в регионе +12…. +17 градусов, днем потеплеет до +26… +31 градуса. В восточных районах дождь, гроза. Ветер южный, 2-7 метров в секунду с усилением до 13 метров в секунду, при грозе порывы до 13-18 метров в секунду.

В Барнауле в субботу ночью +14… +16 градусов, в начале ночи дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +27… +29 градусов, без осадков. Ветер южный, 2-7 метров в секунду, ночью - с усилением до 13 метров в секунду.

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Ночью 7 июля в Алтайском крае будет +13… +18 градусов, без осадков. Днем прогнозируют +25… +30 градусов, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В краевой столице 7 июля ночью будет +14… +16 градусов, днем потеплеет до +27… +29 градусов, без осадков. Ветер западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждают, что в связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров. В западных районах края сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости). Жителей региона призывают быть предельно внимательными при обращении с огнем.