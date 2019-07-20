Обуздание огненной стихии: почему в Алтайском крае ежегодно уменьшается число лесных пожаров

Новости 20.07.2019 11:10 73

В минувшие выходные Алтайский край накрыла дымка, пришедшая, как выяснилось, с территории Красноярского края, где бушуют многочисленные лесные пожары. Угрозы жизни и здоровью горожан она не представляла. Между тем в Алтайском крае в настоящее время сохраняется высокая пожароопасность. Ряд муниципалитетов на юге и юго-востоке до сих пор в зоне риска. При этом в регионе количество пожаров неуклонно снижается уже несколько лет подряд, благодаря своевременным мерам, предпринимаемым властями.

Под контролем регионального Минприроды в Алтайском крае проводятся плановые мероприятия, нацеленные на защиту окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. В том числе, ведомство занимается предотвращением лесных пожаров, минимизацией наносимого ими вреда и восстановлением пострадавших лесных массивов. Напомним, что в данный момент на территории региона установлен высокий класс пожарной опасности. В западных районах края сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Угловском районе сохранится 5 класс горимости, а в Волчихинском и Локтевском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность.

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Мониторинг лесных пожаров в крае ведется на всех уровнях – это и пожарно-наблюдательные вышки, и космические спутники. Кроме того, органы исполнительной власти оперативно принимают и сигналы от населения, чью помощь нельзя недооценивать. Отметим, наиболее эффективным методом, отлично зарекомендовавшим себя в ходе многолетней практики, является устройство противопожарных разрывов. Такой разрыв представляет собой полосу вырубленного леса, шириной около 50 метров, перепаханную трактором.

Техника, кстати, в крае регулярно обновляется – так, например, накануне состоялся аукцион на поставку малого лесопатрульного комплекса (предназначенного для тушения пожаров), специально приспособленного для действий в лесной зоне. Стоимость комплекса составила свыше 11 млн рублей. Средства выделены из краевого бюджета.

Региональные власти особое внимание уделяют работе с населением. Превентивные меры и профилактика пожаров – пожалуй, наиболее трудоемкий процесс, но от того не менее важный. Так, распространенной бедой является перекидывание на лесные массивы пламени с сельхозпалов или неосторожное обращение с огнем граждан, избравших лес в качестве места для отдыха, а также охотников, грибников и.т.д.

Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара, жителям края следует соблюдать меры безопасности. МЧС предупреждает, что нельзя бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки. Не стоит разводить костры в пожароопасный период, тем более сжигать мусор в лесу. Нельзя использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов. Рискованно оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла, которые на солнце могут сыграть роль линзы и поджечь траву. Всплеск возгораний в лесу не случайно приходится на выходные дни – в большинстве лесных пожаров виноват человек.

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Между тем статистика лесных пожаров за последние пять лет в Алтайском крае неизменно показывает позитивную динамику: количество таких случаев с каждым годом уменьшается. Особенно показательно это выглядит на фоне разгула стихии в соседних субъектах.

Кстати, благодаря профилактической работе с населением, которую активно ведут в крае, удалось снизить количество возникших по вине человека лесных пожаров с 71% в 2015 году до 44,3% в 2018 году.

Своевременно принятый комплекс мер по стабилизации лесопожарной обстановки позволил не допустить крупных лесных пожаров и их перехода на населенные пункты, а также ликвидировать природные пожары в течение суток (99,4% от общего числа лесных пожаров). Этому во многом способствовала работа лесной авиации.