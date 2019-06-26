Реконструкция главного входа стадиона «Динамо» продлится до осени

Новости 10.07.2019 12:45 441

В Барнауле на текущей неделе началась реставрация главного входа на футбольный стадион «Динамо». Уже демонтированы турникеты, а со стены сняли рекламный щит, который рекомендовали убрать местные архитекторы во время проведения градостроительного совета при городской администрации 20 июня.

Напомним, что проект входа разрабатывал главный архитектор «Алтайгражданпроект» Евгений Башкиров. Алтайское общество «Динамо» приняло решение вернуться к проекту центрального входа образца 1956 года. В частности, лицевую часть, выходящую на проспект Ленина, декорировать под стиль прошлых лет. Также на Градостроительном совете обсуждали вариант расширения центральных ворот и проработку цветового оформления.

Между тем о сроках завершения работ пока говорить сложно. Рабочие рассказали «Политсибру», что вероятность завершения реставрации к осени крайне мала. Таким образом, можно предположить, что к началу сезона, который стартует уже 28 июля, горожане будут пользоваться боковым входом.

В этот день «бело-голубые» сыграет в матче 1/128 финала Кубка России по футболу с ФК «Новокузнецк». 10 августа победитель этой пары встретится в 1/64 финала с победителем пары ФК «Новосибирск» - Иртыш (Омск).

Кроме того, появилась предварительная дата начала матчей первенства, в котором в течение следующего сезона будет выступать барнаульское «Динамо». Предполагается, что чемпионат среди команд клубов ПФЛ 2019–2020 годов в группе «Восток» начнётся 3 августа. Календарь планируется утвердить до 11 июля.