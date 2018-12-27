На Алтае стартовала разработка пятилетней туристической стратегии

Новости 05.07.2019 12:50 148

В правительстве Республики Алтай сегодня завершилась двухдневная установочная сессия по созданию системы управления туристической отраслью региона, которая ляжет в основу пятилетней туристической стратегии региона.

В ней принимали участие представители более 40 структур, непосредственно контактирующих с субъектами туристической отрасли. Это руководители региональных министерств и подведомственных учреждений, главы муниципальных образований, представители бизнеса и общественных организаций.

В работе сессии принял участие временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин, которому презентовали разработанный проект системы управления туристической отраслью.

«Данная отрасль – одна из перспективных в плане общего социально-экономического развития Республики Алтай. Долгие годы она развивалась хаотично, пришла пора навести в ней порядок. Радует, что сами представители отрасли активны и вносят предложения, которые непременно будут учтены, по ряду из них я уже дал поручения принять в работу», - прокомментировал врио главы республики.

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Над проектом работают федеральные эксперты Центра развития регионального туризма, они занимаются трансформацией управленческих процессов и построением системы управления туристической отраслью на уровне федеральных округов и регионов.

Регулирование отрасли позволит избежать дублирования функций и оперативно решать поступающие от представителей туриндустрии обращения.