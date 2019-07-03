Китайская делегация начала свой вояж по России с Алтайского края

Новости 03.07.2019 15:50 55

Алтайский край посетили представители посольства КНР. В состав китайской делегации вошли первый секретарь отдела образования Посольства Цзян Мин, второй секретарь политического отдела Сунь Кай и атташе коммерческого отдела Лу Хайюе.

«Наше Посольство впервые направляет делегацию в регионы. Мы не можем сказать, что хорошо знаем Россию, потому что она большая и многообразная. Мы выбрали Алтайский край для нашей первой поездки», - объяснила советник китайского посольства Чжао Сянжун.

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Делегатов поприветствовал первый зампред краевого правительства Виталий Снесарь.

«Мы рады вашему визиту. Это яркий знак продолжающегося сближения наших государств, наших народов. Между Алтайским краем и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая давние деловые, культурные, добрососедские отношения. У нас огромные перспективы взаимодействия, развития, взаимовыгодных предложений сотрудничества в разных сферах», - заявил Снесарь.

На встрече шло обсуждение увеличения объемов поставок пищевой продукции края в Китайскую Народную Республику и продолжения сотрудничества в сфере сельского хозяйства и высшего образования. Представители китайской делегации заверили, что заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений с Алтайским краем.