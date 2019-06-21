Инвесторы из Китая не будут заходить в Залесовский район Алтайского края. Об этом сообщил глава района Александр Пластеев в ответ на обращение пользователя Instagram в профиле главы региона Виктора Томенко.
Все началось с комментария жителя Залесовского района, который попросил губернатора обратить внимание на возможный приезд китайских агрокомпаний с целью освоения местных земель и открытия производства.
«Ходят слухи о том, что агрокомпании из поднебесной хотят обосноваться в нашем районе с целью вливания инвестиций. Неужели нет местных инвесторов, фермеров, кооперативов? Почему мы готовы продаваться(…) Ведь ясно, что китайцы все изуродуют?», - поинтересовался неравнодушный пользователь.
В итоге на комментарий мужчины ответил лично глава Залесовского района Александр Пластеев, который опроверг слухи и заявил, что инвесторов из Китая не будет.
«Спасибо за проявленный интерес к теме. Китайских инвесторов в Залесовском районе не будет», - написал глава района.
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Напомним, что слухи имели под собой основания, так как еще в мае текущего года в сообществе «Люблю мое Залесово» «Вконтакте» Александр Пластеев рассказал о переговорах с китайскими инвесторами, которые заинтересовались возможностью аренды 5 тыс. пустующих гектаров, зарастающих лесом.
По словам главы района, такое взаимодействие положительно бы сказалось на муниципальном бюджете, который бы серьезно прибавил благодаря дополнительным дотациям в виде арендной платы и налоговых отчислений зарубежных партнеров. Кроме того, это дало бы новые рабочие места для местных жителей.
«Планы у них грандиозные. Они готовы делать огромные вливания. Главное специалисты и механизаторы будут наши. В перспективе строительство завода по переработке маслянистых культур, - сообщил руководитель муниципалитета.
Однако, местные жители скептически отнеслись к энтузиазму руководителя района. Самые популярные претензии были экологического характера.
«И до нас добрались! Загадят все химией, как на Дальнем Востоке и уедут. Все наши земли умрут, а следом и мы», - написали в комментариях местные жители.
Таким образом, на данный момент жителям не о чем волноваться, так как, по всей видимости, китайские инвесторы предпочли другую площадку.
Речь идет о 177 тысячах га