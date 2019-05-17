От Алтая до Китая. Водопровод за 88 млрд долларов предложил построить депутат Госдумы

Новости 17.05.2019 13:10 1597

Проект крупнейшего в мире водопровода из Алтайского края в КНР попросил рассмотреть депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа, сообщает РБК. Правительство поручило министерствам природы, экономразвития, сельского хозяйства, иностранных дел, а также правительству Алтайского края и Росводресурсам проработать депутатское обращение.

Впрочем, идея русско-китайского водопровода не нова и уже озвучивалась в предыдущие годы. Правда, поддержки у экспертов она не нашла. Ещё в 2016 году заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии географического факультета Алтайского государственного университета, доктор географических наук, профессор Геннадий Барышников критиковал проект перемещения сибирской воды в Китай:

«Если забрать часть воды из Оби, то произойдет иссушение так называемых Васюганских болот Томской области, а это климатоформирующий природный массив, то есть, от этих болот зависит климат всего региона. Из-за их осушения может нарушиться существующий климат всей Западной Сибири, что приведет к природной катастрофе… Как, например, можно говорить о ежегодном перебросе значительного количества пресной воды, когда бывают годы обмеления сибирских рек? В эти периоды из-за сильного падения воды даже судоходство нарушается».

Тем не менее, представители КНР снова попросили российское правительство рассмотреть проект водопровода. На этот раз – с Алтая в Синцзян-Уйгурский автономный район. 10 апреля в Госдуме прошёл круглый стол, участники которого порекомендовали правительству проанализировать предложение китайской стороны.

«Такие проекты могут быть интереснее, чем торговля нефтью. Его еще должны изучить эксперты, но, надеюсь, проект будет реализован», — полагает Алексей Чепа.

Китайские исследователи аргументируют своё предложением тем, что Алтайский край часто страдает от паводков, наносящих значительный материальный ущерб, тогда как переброс излишков воды в КНР может не только решить эту проблему, но вместе с тем и принести ощутимую материальную выгоду. По оценкам экспертов, инвестиции в проект составят 88 млрд долларов.

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Однако, российские и казахские эксперты воспринимают данный проект скептически. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов выразил мнение, что китайцам будет намного дешевле и проще перебрасывать воду из южных регионов своей страны, чем с Алтая:

«Себестоимость такой воды в Китае будет по цене бутылки коньяка. При этом в проекте больше всего говорилось о том, какие нужны трубы, — очевидно, что есть лоббистские интересы какой-то компании», — подытожил Маслов.

Научный руководителя казахстанского института «Технологический холдинг» Серик Буркитбаев и вовсе не считает проект трансграничного водопровода реалистичным:

«Вы представляете, о каком масштабе проекта идет речь? Мощность почти 1 млрд куб. м на первом этапе — ни один трубопровод в мире сейчас столько не перекачивает <…> предлагаемый проект – явная авантюра».

Ранее «Технологический холдинг» ранее тоже предлагал проект переброски вод – с Алтая в казахский участок Иртыша, однако его дальнейшая проработка не проводилась.