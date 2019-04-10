Плюсы и минусы эскроу-счетов: что ждет алтайский рынок недвижимости?

Новости 03.07.2019 10:50 211

Рынок долевого строительства по всей стране в корне изменился с 1 июля - привлекать деньги граждан будут по совершенно новой схеме. Почему одни девелоперы и эксперты выступают резко против повсеместного внедрения проектного финансирования в сфере жилищного строительства, а другие, наоборот, считают это благом. На этот вопрос ответила «Политсибру» юрист Ирина Савельева.

Говоря о новых правилах, стоит отметить, что раньше граждане, приобретая квартиру на первичном рынке, входили в долевое строительство, заключая договора долевого участия напрямую с застройщиком. Застройщик на этапе строительства за счет реализованного жилья, то есть денег от дольщиков, как правило, строил новые объекты. Но именно эта схема позволяла недобросовестным застройщикам совершать мошеннические действия, которые приводили к появлению большого количества обманутых дольщиков по всей России, в том числе и в Алтайском крае.

Новые правила строительства призваны, прежде всего, защитить покупателей. Приобретая жилье, граждане будут перечислять деньги на специальный счет в банк – эскроу-счет, а застройщики не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям. Тем самым покупатель гарантировано не останется обманутым, так как он получит либо квартиру, либо деньги обратно. Безусловно проблему обманутых дольщиков нужно искоренять, реформирование строительного бизнеса во многом решает эту проблему, однако нужно понимать, что переход на эскроу- счета приведет к удорожанию недвижимости, а так же затормозит строительный рынок в возведении новых объектов недвижимости и ввода в эксплуатацию, - подчеркнула Савельева.

По ее словам, нововведения создадут проблемы для застройщиков. Строительные компании, согласно новым правилам, денежные средства от покупателя получат только тогда, когда сдадут объект и это, конечно же, им не выгодно.

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Для строительного рынка Алтайского края это губительно, многие застройщики вынуждены закрывать свой бизнес. Но нужно отметить, что в целом по стране застройщики укрупняются и это, пожалуй, единственно верное решение остаться на плаву строительного бизнеса. Что же касается нашего региона, то это еще одно основание бить тревогу Алтайским строителям, так как они опасаются, что в край придут крупные федеральные компании, которые попросту захватят рынок строительства, - полагает юрист.

По мнению эксперта, заработать на приобретении квартиры на раннем этапе строительства с уходом долевок станет невозможным. С использованием эскроу-счетов цены на протяжении всего строительства останутся примерно на одном уровне.

Главное опасение покупателей в связи с переходом от долевого строительства к проектному финансированию - это существенное повышение цен на недвижимость. И пока спрогнозировать все плюсы и минусы новой системы не представляется возможным. Безусловно проблему обманутых дольщиков нужно искоренять, но к сожалению государство не предложило какой либо альтернативы кроме как переход на проектное финансирование с использованием эскроу- счетов. А в связи с прогнозом строителей неизбежно подорожание цен, в связи с этим граждане так же негодуют от нововведений в строительной сфере, - выразила уверенность Савельева.

Юрист резюмирует, что оценить новую схему финансирования строительства с использованием эскроу- счетов можно будет спустя два-три года, когда бизнес акклиматизируется в новых условиях.