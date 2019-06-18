Экспертное мнение: как Минтруд будет подсчитывать бедных в Алтайском крае?

Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности в пяти регионах России, среди них - Алтайский край. В рамках «пилота» власти выяснят причины бедности и на примере регионов-участников разрабатывают меры для повышения доходов жителей. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке и минимизировать ошибки.
Однако расчеты Минтруда вызывают много вопросов. Политолог Артур Аваков прокомментировал «Политсибру», поможет ли такая инициатива вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские указы президента.
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Причина бедности хорошо известна без всяких новых методик подсчета. Она заключается в несправедливости экономической модели - в так называемом «бюджетном правиле», по которому большую часть доходов регионы отсылают в Москву и в отсутствии прогрессивной шкалы налогообложения. Боюсь, что в рамках нынешней системы исправить ситуацию не удастся, - подчеркнул Аваков.
По данным Счетной палаты, с 2001 года количество сельских школ в России сократилось с 46 до 24 тысяч, а городских школ - с 23 до 18 тысяч. По словам эксперта, образование очень важно, так как без знаний будущее поколение не сможет конкурировать на мировой арене.
При этом средний балл ЕГЭ, по данным Минобразования, составляет 50-55 баллов. То есть школы выпускают в лучшем случае троечников. Чтобы исправить ситуацию президент РФ подготовил нацпроект «Образование», но на него выделили меньше 800 миллиардов рублей. На образование в целом в стране выделяется около 27 триллионов рублей. То есть прорыва не ждем, - отметил политолог.
Говоря о новой методике подсчета, политолог обратил внимание на то, что вся политика РФ сводится к сокращению расходов на «социалку».
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Правительство хочет уточнить количество бедных не из-за своей щедрости, а потому что хочет понять, кто из них менее нуждающийся. Самым бедным выплаты увеличат, а тем, кто может позволить себе хотя бы какой-то минимум – сократят, - резюмировал Аваков.