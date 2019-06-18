Алтайский край вошёл в «пилот» Минтруда по снижению бедности

Новости 02.07.2019 10:20 374

Пять регионов присоединились к пилотному проекту по снижению бедности, в том числе Алтайский край. Повысить реальные доходы граждан планируется до 2024 года, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Отметим, в программу также включена норма по совершенствованию выплат ухаживающим за детьми-инвалидами. В Алтайском крае пособие теперь составляет 11 тысяч 500 руб. Напомним, с 1 июля размер таких пособий вырос вдвое.

К слову, до настоящего времени проект проводился в восьми регионах: Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях.

«Мы кричали и писали»: губернатор рассказал, как Алтайский край получил «антикризисного управляющего» из Москвы Новости 18.06.2019 7:10 Помогать региону покинуть ряды отстающих будет министр труда РФ Максим Топилин 1520

В список пилотных проектов добавлены Республика Коми, Республика Тыва, Алтайский край, Пермский край и Курганская область, - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, целью пилотного проекта по борьбе с бедностью является всесторонний анализ ее причин, а также разработка эффективных универсальных механизмов увеличения доходов граждан и снижения бедности.

Для справки, средняя зарплата в Алтайском крае за январь-апрель составила 25 661 рубль. Это единственный регион в Сибирском федеральном округе, где величина среднемесячного заработка не достигла 30 тысяч рублей. В Республике Алтай зарплаты чуть выше – 30 438 рублей.