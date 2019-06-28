Природный газ и другие услуги ЖКХ стали дороже для жителей Алтайского края

Новости 01.07.2019 11:20 303

Цены на коммунальные услуги в Алтайском крае вырастут с 1 июля. Запланированный рост обусловлен ранее принятой правительством России двухэтапной индексацией тарифов. Первое повышение на 1,7% произошло в январе, сейчас ожидается рост еще на 2,4%.

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«В среду, 26 июня управлением по тарифам утверждены розничные цены на природный газ для населения Алтайского края. Рост цен на данный коммунальный ресурс с 1 июля 2019 года составит 1,5-1,7% в зависимости от направления газопровода», - сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, потребители из Бийска будут платить 7,57 рублей за 1 куб.м, а остальные жители края будут отдавать 6,45 рублей за 1 куб.м.

С 1 июля жители края увидят в своих квитанциях следующие цены на природный газ, поставляемый «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Алтайском крае»:

Кроме того, рост «коммуналки» коснется всех пунктов квитанции. Вырастут тарифы на воду, отопление, теплоснабжение. Об этом «Политсибру» писал ранее.