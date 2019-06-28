Региональным чиновникам запретят завышать тарифы за услуги ЖКХ

Новости 28.06.2019 11:55 74

28 июня в законную силу вступил закон, предусматривающий изменения в основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, сообщает «Парламентская газета».

Постановление было подписано председателем Правительства России Дмитрием Медведевым еще 133 июня. Премьер тогда отметил, что в настоящее время для регионов будут установлены предельные индексы роста платы за коммуналку.

«Они, в свою очередь, определяют их для муниципалитетов. При этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать, и далеко не все эти основания справедливы. Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом», — пояснил Медведев.

Принятое постановление позволит ограничить местных чиновников в возможности установления тарифного дисбаланса, что позволит избежать перекладывания издержек на потребителей.

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Из перечня уберут возможность устранения имеющихся дисбалансов при регулировании тарифов, включая ликвидацию перекрестного субсидирования и доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов установленных экономически обоснованных тарифов. Также не будет возможности выравнивания тарифов на коммунальные ресурсы в субъекте РФ, устанавливаемых для регулируемых организаций в различных муниципальных образованиях.

Кроме того, каждый регион будет в обязательном порядке согласовывать превышение индексов с Федеральной антимонопольной службой.

В марте глава ФАС Игорь Артемьев уже обращал внимание на то, что россияне зачастую переплачивают более чем 100% себестоимости большинства жилищно-коммунальных услуг и что для решения проблемы нужно прибегнуть к корректировкам в законодательстве.