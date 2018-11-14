Как вырастут счета за «коммуналку» в Алтайском крае с 1 июля

Новости 19.06.2019 7:10 486

С 1 июля в Алтайском крае вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Рост обусловлен ранее принятой правительством России двухэтапной индексацией тарифов. Первое повышение на 1,7% произошло в январе, сейчас ожидается рост еще на 2,4%.

Данные, опубликованные на сайте управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, показывают, как изменится стоимость электроэнергии, отопления, водоотведения, газо- и водоснабжения в различных муниципалитетах.

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Барнаул

Более 90% населения города обслуживается у АО «Барнаульская генерация» и ООО "Барнаульский водоканал", тарифы которых изменятся этим летом.

Цена на отопление в Барнауле вырастет более чем на 40 рублей. С 1 января тариф был 1858,30 рублей за Гкал, а с 1 июля станет 1902,90 рублей. Впрочем, до октября в своих квитанциях горожане изменений на данный счет не увидят.

Горячее водоснабжение, напротив, станет дешевле - с 23,34 до 20,96 рублей за куб. м. Цена на горячую воду складывается из холодной воды и подогрева, который вырос на 40 рублей. Аналогичным образом складывается картина и с холодным водоснабжением. Водоотведение также станет доступнее - 16,55 рублей против 21,06 рублей, принятых ранее.

В Барнауле тариф на горячую воду двухкомпонентный. Плата за 1 куб.м. горячей воды, рассчитанная по двухкомпонентному тарифу, состоит из стоимости куба холодной воды, умноженной на потреблённый объем, и стоимости подогрева (объем воды в кубах, умноженный на цену гигакалории и на норматив расхода теплоэнергии). Холодная вода станет дешевле - с 23,34 до 20,96 рублей за куб. м., а тепловая энергия, как мы уже написали выше, подорожает. Узнать действующие нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды, установленные краевым управлением по тарифам, можно в официальном решении управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Бийск

В Бийске есть две основные компании, занимающиеся поставкой коммунальных услуг. «Бийскэнерго» повысит цену на теплоснабжение с 1582,58 рублей за Гкал до 1620,54 рублей.

Второй поставщик - МУП «Водоканал». Отопление там подорожает с 3167,87 рублей за Гкал до 3271,81 рублей. Холодная вода станет дороже. Если с первого дня 2019 года цена за один куб. м была 19,62 рублей, то с 1 июля она станет 20,06 рублей. Водоотведение вырастет с 20,77 рублей до 20,90 рублей за куб. м.

Рубцовск

В тоже время в третьем по величине городе края рост цен за отопление пока не прогнозируется и по предварительным данным останется на уровне 2123,69 рублей за Гкал. Жители Рубцовска заметят рост только на холодную воду и водоотведение. Цены на холодную воду вырастут с 17,22 рублей до 21,52 рублей с первого июльского дня. Водоотведение - с 25,15 рублей до 26,93 рублей.

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Тарифы на электроэнергию

Речь идет об общекраевых значениях. Так, с 1 июля владельцы электроплит в городах станут платить 3,33 рубля/кВт*ч вместо 3,25. Жители сельской местности - 3,2 рубля/кВт*ч вместо 3,12. Горожане, чьи дома не оборудованы стационарными плитами, станут платить 4,09 рубля/кВт*ч вместо 3,99.

Цены на газ

Сжиженный газ в баллонах без доставки для потребителя с нового месяца будет стоить 31,54 рубля за кг вместо 31,1. Вариант с доставкой баллона обойдется в 39,82 рубля за кг (было 39,27).

Природный газ для жителей края, за исключением бийского направления, в 2019 году стоит 6,34 рубля за куб. м. Для потребителей "бийской" ветки газопровода цена будет 7,45 рублей за куб. м.