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Директор ЖСК «Наш дом» предстал перед судом за обман жителей Бийска

Новости
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Директор потребительского жилищно-строительного кооператива «Наш дом» Игорь Шлафман предстал перед бийским городским судом Алтайского края. Сообщает сайт региональной прокуратуры.

По итогам суда, Шлафмана признали виновным в совершении мошеннических действий с использованием своего служебного положения. Его осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Началось все с того, что в 2006 году Игорь Шлафман был избран директором кооператива со всеми сопутствующими ему функциями, включая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные моменты. Такой расклад дал ему возможность осуществления контроля и использования денежных средств, поступивших от членов кооператива по своему усмотрению.

Желающие улучшить свои жилищные условия граждане, перечисляли свои деньги с целью приобретения квартир в Бийске и других городах России. В итоге директору кооператива было передано более 23 млн рублей от 32 нуждающихся. Однако, собственниками они так и не стали.

Иски о взыскании вреда были удовлетворены.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www-vestitambov.cdnvideo.ru