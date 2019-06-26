Директор ЖСК «Наш дом» предстал перед судом за обман жителей Бийска

Новости 01.07.2019 10:50 150

Директор потребительского жилищно-строительного кооператива «Наш дом» Игорь Шлафман предстал перед бийским городским судом Алтайского края. Сообщает сайт региональной прокуратуры.

По итогам суда, Шлафмана признали виновным в совершении мошеннических действий с использованием своего служебного положения. Его осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Началось все с того, что в 2006 году Игорь Шлафман был избран директором кооператива со всеми сопутствующими ему функциями, включая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные моменты. Такой расклад дал ему возможность осуществления контроля и использования денежных средств, поступивших от членов кооператива по своему усмотрению.

Желающие улучшить свои жилищные условия граждане, перечисляли свои деньги с целью приобретения квартир в Бийске и других городах России. В итоге директору кооператива было передано более 23 млн рублей от 32 нуждающихся. Однако, собственниками они так и не стали.

Иски о взыскании вреда были удовлетворены.