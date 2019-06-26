Алтайского «бизнесмена» будут судить по 17 эпизодам мошенничества

Новости 26.06.2019 14:15 99

Житель Бийска обвиняется в совершении преступлений предусмотренных сразу двумя статьями - это кража и мошенничество. Утвержденное обвинительное заключение направлено в прокуратуру, передает пресс-служба МВД по региону.

По версии следствия, в прошлом году 26-летний мужчина похитил из гаража своего бывшего работодателя надувной батут. Предприимчивый молодой человек дал объявление о продаже аттракциона в Сети. Вскоре им заинтересовался житель Орловской области.

«После того как мужчина перечислил денежные средства за товар в размере около ста тысяч рублей, продавец вернулся на предприятие, которое осуществляет доставку и написал заявление на возврат. В итоге обвиняемый остался и с деньгами, и с аттракционами», - говорится на сайте ведомства. Важно, что таким образом злоумышленник «продал» батут четыре раза, который так и не доехал до Иркутской области, республики Хакасия и Белоруссии.

Молодой человек решил не останавливаться на достигнутом успехе и придумал другие бизнес-идеи. Он расклеил в близлежащих селах объявления о предоставлении строительных услуг. Так, злоумышленник обещал клиентам установить заборы, отремонтировать крыши и заменить окна, но по факту только осуществлял замеры и брал деньги. А затем он стал «зарабатывать» на алтайском мёде и красной икре, которых у него не было. Схема была как обычно проста - клиенты перечисляли бийчанину предоплату, но заказ свой не получили.

Добавим, общий материальный ущерб по всем 17 эпизодам составил почти один миллион рублей.