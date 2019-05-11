МЧС: спасатели возобновили поиск погибших туристов на Алтае

Новости 28.06.2019 16:50 184

Спасатели возобновили поиск туристов, попавших под лавину 6 мая в Республике Алтай. Работы продолжат на горе Металлург Южно-Чуйского хребта.

Как сообщает Главное управление МЧС России по региону, спасатели разбили лагерь на горе Металлург. Территория разбита на сектора.

«Одна группа работает на склоне, вторая из числа водолазов обследует озеро, расположенное у подножья горы. Предполагается, что оставшихся двух туристов лавиной могло отнести именно туда. Сегодня в течение светового дня будет проводиться обследование дна озера», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас в поисках задействованы 15 спасателей и вертолет МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра.

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Напомним, туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить. Им удалось добраться до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли, так как в горах не было связи.

Группа выдвинулась от села Кош-Агач 1 мая. Назад туристы должны были вернуться сюда через две недели. Лавина сошла на туристов, когда те двигались по склону горы Металлург. Высота горы — 3933 м. Известно, что группа шла по маршруту 4-й категории сложности.