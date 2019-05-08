Найдены пять тел туристов, погибших под лавиной на Алтае

Новости 11.05.2019 11:20 542

Спасатели нашли под снегом пять тел погибших туристов. Троих из них удалось опознать. Сотрудники МЧС продолжат работать на горе Металлург Южно-Чуйского хребта. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай, с 9 мая в этих местах резко ухудшилась погода: метель, ветер и низкая температура воздуха.

В поисках участвуют 30 человек, в том числе кинологи с собаками. Они продолжают зондировать снежную массу, вся зона поиска разбита на квадраты. В первый день поисков нашли три тела. Все они опознаны. На 9 мая нашли четвертого альпиниста, 10 мая — пятого. Их тела пока не вывезли, поскольку авиации мешает плохая погода. В Горно-Алтайск приехали родственники погибших. С ними работают психологи.

Студенты НГУ попали под лавину в Горном Алтае, семь человек погибли Новости 08.05.2019 12:05 О происшествии стало известно спустя двое суток после случившегося 628

Напомним, тургруппа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить. Речь идет о студентах НГУ. ЧП произошло еще 6 мая: в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины. Из 9 человек выжить сумели двое. Им удалось добраться до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли, так как в горах не было связи.

Группа выдвинулась от села Кош-Агач 1 мая. Назад туристы должны были вернуться сюда через две недели. Лавина сошла на туристов, когда те двигались по склону горы Металлург. Высота горы — 3933 м. Известно, что группа шла по маршруту 4-й категории сложности.