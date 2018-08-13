Студенты НГУ попали под лавину в Горном Алтае, семь человек погибли

Новости 08.05.2019 12:05 629

Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить. Речь идет о студентах НГУ.

ЧП произошло еще 6 мая: в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины. Из 9 человек выжить сумели двое. Сегодня им удалось добраться до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли, так как в горах не было связи.

Планируется, что в обед на место происшествия вылетит вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины, пишет ТАСС со ссылкой на республиканское ГУ МЧС.

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По предварительным данным, среди выживших — Наталья Антонова и Екатерина Полянская. Судьба Николая Симонова (руководитель группы), Игоря Блинова, Юлии Воробьевой, Сергея Науменко, Валерии Одаренко, Ивана Фоканова, Дмитрия Шарифулина не установлена.

Группа выдвинулась от села Кош-Агач 1 мая. Назад туристы должны были вернуться сюда через две недели. Лавина сошла на туристов, когда те двигались по склону горы Металлург. Высота горы — 3933 м. Известно, что группа шла по маршруту 4-й категории сложности, сообщает "НГС.Новосибирск".