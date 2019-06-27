Когда жителям Барнаула дадут горячую воду по контуру ТЭЦ-2?

Новости 28.06.2019 9:20 140

Барнаульские энергетики Сибирской генерирующей компании завершили первый этап проверки тепловых сетей города на прочность и плотность. Специалисты проверяли состояние трубопроводов по контуру Барнаульской ТЭЦ-2. За это время было выявлено 215 повреждений.

На сегодняшний день энергетики уже устранили 71 повреждение, на остальных ведутся работы. Завершить их планируется не позднее 10 июля. Большая часть повреждений выявлена на внутриквартальных теплосетях - 138 дефекта. На магистральных обнаружено 77 слабых места.

Для сравнения, в 2018 году за все время гидравлических испытаний по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 было зафиксировано 222 повреждения, из них 91 на магистральных тепловых сетях и 131 - на квартальных.

Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения. Энергетики прилагают все усилия, чтобы завершить работ раньше заявленного срока и возобновить подачу ресурса в дома горожан.