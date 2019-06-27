На ЛЭП в Барнауле вторую неделю висит дерево

Новости 27.06.2019 17:40 76

Над барнаульской улицей Красный текстильщик в буквальном смысле нависла угроза. 16 июня во время грозы и сильного ветра здесь повалило дерево, которое повисло на проводах. В любой момент оно может порвать линии электропередач и упасть. Жители улицы неоднократно обращались в администрацию района и города, однако уже больше недели не принимается никаких мер. Об этом пишет «АиФ-Алтай».

Как только дерево упало на провода, жители сразу же обратились в единую диспетчерскую службу, чтобы найти ответственных за линии электропередач. На горячей линии обещали помочь, но за 10 дней проблема так и не решилась. Корреспонденту «АиФ-Алтай» в ЕДС сообщили, что звонок от местных им поступил только 26 июня.

Как сообщают местные жители, на улицу приезжали уже три бригады разных организаций города, но ни одна не признала объект своим. Городская и районная администрации также пока не предприняли никаких действий.

«Мы обзвонили все службы, чтобы найти ответственного за эти линии, но пока хозяина так и не обнаружили, так как на столбе не указаны данные. Убрать дерево сами мы не в силах, так как нет нужной техники. Но до конца недели проблема будет решена», - пообещала корреспонденту «Аиф-Алтай» ведущий специалист управления коммунальным хозяйством администрации Железнодорожного района Барнаула Татьяна Пономарева.

Ситуация осложняется тем, что электричество подается исправно, отключений света не было, поэтому, по всей видимости, ответственная служба не получала данные о происшествии.

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Жители готовы уже и сами убрать это дерево, однако боятся последствий - при падении оно может нанести ущерб как частной собственности, так и муниципалитетам. В одном случае последует судебное разбирательство, в другом – штраф.