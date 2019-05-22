Дерево рухнуло на автомобиль в Нагорном парке Барнаула

Новости 05.05.2019 16:00 294

Инцидент произошёл вечером 4 мая на территории Нагорного парка в Барнауле. О падении дерева прямо на место парковки автомобилей сообщил пострадавший владелец иномарки в соцсети. Судя по фотографиям, машина получила серьезные повреждения.

«В тот вечер по просьбе моей матери, инвалида второй группы, я приехал с ней и своей девушкой на прогулку по набережной. Автомобиль я оставил на парковке. Успев отойти от автомобиля буквально на 150-200 метров, мы услышали громкий хлопок и звук сработавшей сигнализации. Вернулись к автомобилю и увидели ужасающую картину - на мой автомобиль упало дерево», - говорится в сообщении.

Сам пострадавший отметил, что если бы они вовремя не вышли из автомобиля, могли пострадать его родные. Он призвал администрацию города обратить внимание на безопасность в общественных местах.

Мужчина добавил, что поставить транспорт в другом месте на данной территории было невозможно, так как не было свободных мест, хотя стоял знак «Движение запрещено».