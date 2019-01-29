Уйдет половина сотрудников. Краевые власти рассказали о судьбе проблемного комбината «Индустриальный»

Комбинат «Индустриальный» планируют передать в аренду ООО «Тепличный комбинат «Толмачевский», который имеет серьезные намерения развивать тепличное производство в Алтайском крае. Проект договора аренды планируется подписать не позднее 15 июля, сейчас он находится на согласовании. Об этом сообщили в Минсельхозе Алтайского края.
Напомним, ранее «Индустриальный» был исключен из планов приватизации. До принятия этого решения тепличный комплекс уже пытались продать на торгах, однако желающих не нашлось. Реконструкция и модернизация комбината оценивается в 1 млрд рублей. Таких средств у региона нет.
Накануне депутат АКЗС Вероника Лапина сообщила на своей странице в Facebook о грядущих увольнениях 500 сотрудников «Индустриального» и предположила, что ниша алтайского предприятия окажется захвачена китайской и турецкой продукцией.
По данным инсайдеров, все может закончиться возбуждением нескольких уголовных дел
Как рассказали в Минсельхозе, в связи с выводом нерентабельных площадей и совершенствованием системы теплообеспечения, часть работников комбината действительно высвободится, однако массового характера увольнения носить не будут. Притом, значительная доля сокращений придется на управленческий аппарат.
Однако Управление по труду и занятости Алтайского края сообщает, что в «Индустриальном» трудится 561 человек и лишь половина из них сохранит за собой рабочие места. С остальными работает служба занятости.
«Толмачевский» планирует реализовать ряд решений по модернизации и реконструкции «Индустриального» для перехода на эффективные технологии выращивания овощей. В планах: досвечивание теплиц, строительство склада с цехом фасовки, модернизация котельной. Реконструкцию новый арендатор намерен продолжать в течении трех лет.
Длительное нахождение тепличного комплекса в состоянии смены собственника могло окончательно погубить предприятие
Ежегодно тепличный комбинат «Индустриальный» производит 8-9 тысяч тонн овощей, реализация проекта позволит увеличить урожайность овощей с 1 кв. м с 45 кг в среднем по комбинату сегодня, до 120 кг - более чем в 2,5 раза. Реконструкция позволит произвести уже в 2020 году 9 400 тонн, а в 2021 году - не менее 11 000 тонн овощной продукции.