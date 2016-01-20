Пятизвездочную гостиницу откроют на Алтае основатели 2ГИС

Новости 27.06.2019 10:15 156

Основатели международной технологической компании 2ГИС — семья новосибирского предпринимателя Александра Сысоева — открывают отель уровня «пять звезд» в Республике Алтай. По оценкам экспертов, инвестиции в проект составили не менее 300 млн рублей, пишет "Коммерсант".

Кlever resort & spa будет использоваться компанией для собственных корпоративных нужд и оказывать услуги туристам. Планируется, что в сезон его заполняемость составит 100%. Это будет третий отель такого уровня в республике.

В компании 2ГИС уточнили, что отель создан на площадке базы отдыха «Солнечная долина», принадлежащей семьей Сысоевых, где 2ГИС проводил обучающие семинары и конференции. Речь идет о Чемальском районе. Добавим, что 2ГИС входит в топ-10 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Штаб-квартира находится в Новосибирске.

На Алтае всем гостиницам присвоят звездность Новости 20.01.2016 18:06 161

«Небольшой номерной фонд на 60 человек и отсутствие связи не позволяли полноценно использовать базу под потребности наших корпоративных выездов»,— рассказала президент 2ГИС Вера Гармаш. По ее словам, в результате реорганизации базы был создан отель на 160 гостей.

«Построено 12 новых домов, в том числе категории "люкс" (три одноэтажных "люкса", три двухэтажных "люкса", три секционных семейных дома). Полностью реконструирован ресторан, построены детские площадки, детский клуб, завершается строительство открытого бассейна, сделано освещение территории, ландшафтный дизайн», - говорит Гармаш.

Площадь застройки — около 4 тысяч кв. м. Собственники не раскрывают объем инвестиций, однако, по оценкам экспертов, вложения в создание отеля такого класса на Алтае с учетом реконструкции существующей базы отдыха начинаются от 300 млн рублей. Окупить вложения планируется за восемь лет.

Время наводить мосты. Что мешает двум Алтаям совместно развивать туризм? Аналитика 02.02.2018 21:58 816

«В первую очередь мы делали эту реорганизацию для себя»,— говорит Вера Гармаш, отмечая, что «Солнечная долина» была ориентирована на групповые заезды туристов. «Новый отель позиционируется компанией для семейного отдыха и проведения бизнес-мероприятий на высоком уровне, будем активно привлекать к нам туристов»,— говорит она. По расчетам компании, в сезон с мая по сентябрь заполняемость отеля составит 100%, в межсезонье — 50%.

В правительстве Республики Алтай сообщили, что отель 2ГИС будет в регионе третьей гостиницей уровня «пять звезд». С 2016 года в республике работает отель «Алтай Resort» (78 номеров), с 2018 года — Altay Village (22 номера).

По мнению директора по туризму ООО «Сибирь-Алтай» Юлии Володиной, сегмент размещения высокого класса на Алтае представлен пока слабо, при этом спрос на такие услуги со стороны туристов есть.

Потребности и возможности: спрос на новогодний Алтай заметно снизился у туристов Новости 29.12.2018 14:20 Все упирается с одной стороны в деньги, с другой - в "пресыщенность" подобным отдыхом 793

За прошлый год турпоток на Алтае вырос на 3,1% — до 2,11 млн человек, а номерной фонд оценивается в 60 тысяч без учета частного сектора, предлагающего услуги краткосрочной аренды жилья, приводит данные аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.