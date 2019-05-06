Жилой квартал построят на месте бывшей барахолки в Барнауле

Новости 27.06.2019 8:15 308

На месте бывшего авторынка в Барнауле появится квартал с рядом жилых застроек. Об этом сообщает алтайский портал недвижимости.

Освоением займется компания «Селф», выкупившая территорию. Данный квартал ограничен улицами Солнечная Поляна, Взлетная, проездом Северным Власихинским и Павловским трактом. В рамках проекта запланировано строительство 16 многоквартирных высотных домов от 10 до 18 этажей, в которых смогут проживать почти 4,2 тысячи человек.

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Согласно схеме будущего квартала, опубликованной на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, помимо домов здесь появится множество социальных, коммунально-бытовых и коммерческих построек. Одной из них станет двухэтажное амбулаторно-поликлиническое учреждение, рассчитанное на 300 посещений в смену. Также будут построены детский сад на 280 мест, 4-этажное здание школы на 550 учащихся со спортивным стадионом. Кроме этого, планируется возвести два 4-уровневых гаражных комплекса, вместительностью по 300 машино-мест каждый.

Авторы проекта не забыли и про торгово-офисные помещения. Они, по замыслу архитекторов, расположатся во встроенно-пристроенных объектах жилых домов, а также традиционно на первых этажах высоток. Общая площадь ориентировочно должна составить более 4 тысяч кв. м.

Около живых домов появится множество зеленых зон, уличных парковок, три крупные детские площадки.

Проект застройки в настоящий момент еще утверждают в администрации города, не исключено, что он претерпит изменения. Планируется, что строительство первого дома начнется уже в сентябре текущего года. Для этого планируется привлечь банковское проектное финансирование.

На данный момент на площадке ведутся подготовительные работы.