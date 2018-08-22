Алтайский застройщик получит кредит в 300 млн на реконструкцию Художественного музея

Банк ВТБ открыл кредитную линию для известной компании-застройщика. ООО «СЕЛФ» планирует взять сумму в размере 305 млн рублей сроком на два года. Средства будут направлены на реализацию проекта по реконструкции художественного музея Алтайского края в рамках исполнения компанией государственного контракта.
Отметим, в ходе реконструкции застройщик планирует провести установку индивидуальных тепловых пунктов и различных систем (отопления, водоснабжения, пожаротушения и пр.).
ООО «Селф» подало заявку за 30 минут до начала вскрытия конвертов
«Наше сотрудничество с компанией «СЕЛФ» продолжается уже более десяти лет, банк участвует в финансировании многих проектов компании как в части жилищного строительства, так и возведения объектов социальной инфраструктуры, - отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин. – Я уверен, что обновленное здание музея станет еще одним украшением столицы нашего края».
«Участие в таком масштабном проекте стало возможным благодаря надежному финансовому партнеру. Уверен, что сотрудничество с ВТБ позволит нам успешно реализовать данный проект», - прокомментировал генеральный директор ООО «СЕЛФ» Нодар Шония.
Сумма после всех корректировок увеличилась в пять раз. «Политсибру» узнал, почему так произошло.
Государственный художественный музей расположен в центре Барнаула и является одним из важнейших культурных объектов края. По итогам реализации проекта будет создан современный выставочный центр, позволяющий обеспечить сохранность музейных коллекций и их презентацию в различных форматах.