Алтайский застройщик получит кредит в 300 млн на реконструкцию Художественного музея

Новости 06.05.2019 10:20 407

Банк ВТБ открыл кредитную линию для известной компании-застройщика. ООО «СЕЛФ» планирует взять сумму в размере 305 млн рублей сроком на два года. Средства будут направлены на реализацию проекта по реконструкции художественного музея Алтайского края в рамках исполнения компанией государственного контракта.

Отметим, в ходе реконструкции застройщик планирует провести установку индивидуальных тепловых пунктов и различных систем (отопления, водоснабжения, пожаротушения и пр.).

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«Наше сотрудничество с компанией «СЕЛФ» продолжается уже более десяти лет, банк участвует в финансировании многих проектов компании как в части жилищного строительства, так и возведения объектов социальной инфраструктуры, - отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин. – Я уверен, что обновленное здание музея станет еще одним украшением столицы нашего края».

«Участие в таком масштабном проекте стало возможным благодаря надежному финансовому партнеру. Уверен, что сотрудничество с ВТБ позволит нам успешно реализовать данный проект», - прокомментировал генеральный директор ООО «СЕЛФ» Нодар Шония.

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Государственный художественный музей расположен в центре Барнаула и является одним из важнейших культурных объектов края. По итогам реализации проекта будет создан современный выставочный центр, позволяющий обеспечить сохранность музейных коллекций и их презентацию в различных форматах.