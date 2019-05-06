В Барнауле прошла экскурсия по музею, которого нет

Новости 25.06.2019 7:10 660

24 июня для СМИ организовали экскурсию по территории строящегося здания Художественного музея на площади Октября. Несмотря на то, что проблемный долгострой далек от завершения, власти демонстрировали оптимизм и даже назвали дату открытия объекта для посетителей.

Как все начиналось

Реконструкция здания началась в 2012 году и занималась ей, по заказу Управления по культуре, компания «Стройгаз», которая в процессе строительства обанкротилась. Общая сумма двух контрактов на реконструкцию составляла почти 890 млн рублей. «Стройгаз» до своего банкротства успел освоить около 250 млн рублей. В 2016 году контракт со «Стройгазом» был расторгнут.

В середине 2015 года работы остановились, однако консервация объекта не проводилась. Три года недостроенный музей стоял под открытым небом, что привело к появлению дефектов кровли и несущих конструкций. Простой повлек за собой убытки на сумму около 30 млн рублей. На вопрос прессы, кто понесет за это ответственность, ответил глава краевого Минстроя Иван Гилев.

«Ответственность? «Стройгаз» находится в процедуре банкротства, мы отдаем себе отчет, что бюджет края взять с них, скорее всего, ничего не сможет», - сказал он.

Новое здание вместо реконструкции старого

Возобновление строительства потребовало дополнительных действий. В связи с изменением требований к подобным объектам пришлось провести тотальную корректировку проектной документации. В июне 2018 получено положительное заключение экспертизы. Выяснилось, что на достройку понадобится порядка 1,2 млрд. В частности, на монтируемое и немонтируемое оборудование пойдет более 900 млн (это, по сути, основная часть контракта). На строительство требовалось всего 400 млн рублей, из которых освоить осталось не более 150 млн.

Контракт на первый этап достройки музея на 611 млн рублей получило ООО «Селф». Федеральный бюджет в финансировании не участвует, все деньги будут выделяться из краевого бюджета. Это связано с тем, что для получения финансирования потребуется федеральная экспертиза, а объект ее не пройдет – он в прежних размерах, по прежнему дизайну, но по сути, это абсолютно новое здание. Его площадь составит 11 тысяч кв. м.

Алтайский застройщик получит кредит в 300 млн на реконструкцию Художественного музея Новости 06.05.2019 10:20 ООО «Селф» планирует взять деньги в банке сроком на два года 562

Каким будет облик музея

В новом проекте предусмотрена большая служебная зона для хранения фондов. Это – наиболее важный и затратный элемент музея, поскольку хранение картин и экспонатов требует особых, жестко регламентированных условий – начиная от обеспечения режима охраны и заканчивая поддержанием температуры и необходимого уровня влажности.

К тому же, фонды, формировавшиеся из коллекций Русского музея и Эрмитажа, весьма обширны. Даже при новой планировке одновременно возможно разместить в экспозиции не более 11 % имеющихся экспонатов.

«Мы и свои выставки показать не можем, и привезти что-то – тут все завязано на площади и требования сохранности экспонатов. Новое здание позволит нам это делать», – объяснила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

С 2015 года в ожидании достройки музея ведутся реставрационные работы, финансируемые из краевого бюджета. Но даже за несколько лет невозможно отреставрировать все, поэтому упор делается на те объекты, которые предстоит экспонировать в первую очередь.

Согласно новому проекту, схема посещения музея концептуально изменилась. В отличие от прошлого варианта, теперь предусмотрено круговое движение посетителей, то есть, исчезла необходимость проходить по экспозициям дважды.

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Мансардный этаж, замышлявшийся ранее как технический, отныне превратится в полноценный зал для выставок современного искусства. Сейчас он носит условное название «Чердак».

Помимо картин предполагается экспонирование множества материалов с Колыванского камнерезного завода. На втором этаже расположится зал торжественных приемов, а также зал для виртуальных экскурсий по Русскому музею с высокими потолками. Залы будут оснащены современным мультимедийном оборудованием для презентаций.

Проектирование под оборудование пока дорабатывается, завершить его рассчитывают уже в этом году, после чего будут объявлены торги на поставку.

Ход строительства

По словам министра строительства края Ивана Гилева, основные виды работы, связанные с надежностью здания, выполнены. Усилены перекрытия подвала и этажей, осталось заменить кровлю, чтобы завершить "нормализацию конструктива здания". Поменялись планировки, возведена новая кирпичная кладка, демонтирована кровля. Изменились сети вентиляции и кондиционирования. Ведутся работы по устройству фасада.

В этом году планируется завести отопление, закрыть тепловой контур, доделать фасад, проложить черновые инженерные системы. К концу июля планируется завершение окраски здания, к концу года должна быть завершена кровля. До зимы планируется полностью завершить остекление.

Далее будет решаться вопрос монтируемого оборудования, затем – немонтируемого, потом выставочного – вторым контрактом. На следующий год предполагается полностью завершить внутреннюю отделку, закупить и установить оборудование.

В настоящий момент ведется окончательная проработка мультимедийного выставочного и технологического оборудования, за полгода освоено порядка 40 млн рублей.

Строительство планируется закончить до 15 января 2021 года, а весной - через 1,5 года - музей должен начать принимать посетителей.