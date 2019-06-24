На Алтае станет больше особо охраняемых природных территорий к 2025 году

Новости 25.06.2019 17:50 123

В Алтайском крае продолжается масштабная работа по увеличению площади особо охраняемых природных территорий. О её ходе проинформировал зампред правительства региона Александр Лукьянов на совещании по развитию лесной отрасли.

По его словам, в регионе до 2025 года намерены создать три особо охраняемые природные территории (ОПТ) на площади 13 тыс. га.

«В своей природоохранной деятельности мы руководствуемся исключительно планами вопросами сохранения естественных экосистем, градрзащитных, водоохранных, защитных и других полезных функций лесов. До 2025 года в крае планируется создание трех памятников природы на площади 13 тыс. га», - отметил заместитель председателя правительства края.

На сегодняшний день в регионе действует 15 особо охраняемых природных территорий. Общая площадь лесных угодий в крае составляет 4,4 млн га, из которых 1,35 млн га приходится на ленточные леса.

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Как пишет «Интерфакс Сибирь», лесопромышленный комплекс является самым экспортоориентированным среди секторов экономики региона, на его долю приходится 12%, или $115 млн, во всем краевом экспорте, хотя в валовом региональном продукте Алтайского края лесная отрасль занимает всего 2%.

Кроме того, на совещании речь еще шла о том, что в Алтайском крае и Сибири зафиксирован всплеск случаев, когда идет заготовка ветровальной древесины под видом валежника. Это актуально, так как именно сейчас законодательство нуждается в уточнении из-за злоупотреблений что стороны лесозаготовителей.

По словам замглавы Минприроды Алтайского края Владимира Черных, в действующем законодательстве параметры термина «валежник» не раскрыты и требуют конкретизации. По его мнению, лесозаготовители при заготовке качественной древесины под видом валежника считают, что действуют законно, но в 90% случаев все-таки выявляются нарушения.