Незаконные рубки выявили правоохранители при проверке краевого Минприроды

Новости 24.06.2019 7:40 600

Стали известны первые результаты проверок в отношении краевого Министерства природных ресурсов и подведомственных ему учреждений. Предварительная сумма ущерба от действий чиновников уже превышает 200 млн рублей, передают "Вести-Алтай".

В конце мая Рослесхоз официально сообщил о том, что в ходе совместной с правоохранителями и УФСБ России по Алтайскому краю проверки выявлено «значительное количество нарушений» в алтайских лесах.

Рослесхоз: УФСБ провело выемку документов в Минприроды Алтайского края Новости 31.05.2019 19:10 Ранее комиссия Рослесхоза установила факты нарушений лесного законодательства в регионе 1663

Как выяснилось позже, речь идёт о выявленных фактах незаконных рубок. В том числе в особо защитных участках леса. По предварительным данным, в 2018 году объём таких незаконных рубок составил около 10 тысяч куб. м, в текущем году – 5 тысяч куб. м. В результате лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб на сумму более 200 млн рублей.

Кроме того, в ходе проверки выявлены факты недостоверных сведений о лесных пожарах. Предполагается, что Минприроды края и подведомственные ему учреждения не приняли достаточных мер по ликвидации лесных пожаров. Огнём в текущем году было охвачено более 300 гектаров лесного фонда, но эту цифру, по данным проверки, в Минприроды занизили в четыре раза.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока на данный счет не последовало.