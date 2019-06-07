В Томской области появится первый в России мемориал раскулаченным с Алтая

В селе Палочка Томской области появится первый мемориал в память о репрессированных. Две местные жительницы при поддержке поисковиков нашли здесь самое крупное в Сибири захоронение спецпоселенцев. В начале 1930-х годов в этом месте были погребены тысячи раскулаченных крестьян с Алтая.
Как передает РИА Томск, сквер хотят создать к 2021 году. На эти цели планируется направить средства президентского гранта. На работы уйдет порядка 250 тысяч рублей.
«В 1931 году с Алтайского края к нам были выселены 7800 человек. Из них через два года в живых остались около 700. Люди лежат в братских могилах. От голода и холода они умирали. На тот момент это был глухой берег реки Анги (приток Кети) в тайге, здесь вообще ничего не было. Люди жили в землянках. Умирали некоторые даже семьями», – рассказывает местная жительница, ссылаясь на найденные ею архивные документы.
В настоящее время на средства гранта общественники собирают данные о погибших спецпереселенцах, восстанавливают архивы, в которых были указаны имена и причины смерти людей.
Открытие состоится 22 июня в День памяти и скорби
Известно, заявку на грант женщины подавали при поддержке волонтеров томского отделения «Поискового движения России».
Активисты занялись поиском документов. Выяснилось, что все спецпереселенцы были привезены на баржах из Бийского уезда – они были жителями нескольких десятков сел. Из всех сосланных в таежное село Палочка Верхнекетского района Томской области за два года в живых остались чуть более 700 человек. Остальные погибли от болезней и голода.
«Мы ездили в Бийск, работали в архиве – восстанавливали имена. Из 1087 семей получилось восстановить порядка 90%. Свою задачу мы уже практически выполнили», - рассказали активисты.
После победы в конкурсе президентских грантов женщины получили не только финансовую поддержку. До этого скептически относившиеся к идее мемориала власти района теперь готовы предоставить под будущий музей заброшенное двухэтажное здание палочкинской школы. В июне будет ровно 90 лет, как сюда вывезли спецпереселенцев с Алтая.