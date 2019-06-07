В Барнауле установят монумент в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Новости 07.06.2019 11:10 19

В Барнауле планируют к концу июня установить памятный знак, посвященный ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, которые участвовали в освобождении Ленинграда.

Как передает пресс-служба городской администрации, монумент появится на ул. Ленинградской, 8. Известно, что открытие состоится 22 июня в День памяти и скорби. На данный момент начат его монтаж в центре Ленинградской аллеи на месте закладного камня, установленного здесь в 2008 году.

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С инициативой выступила общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Председатель данной организации Светлана Ерыгина рассказала, что эскиз будущего монумента создал барнаульский архитектор Сергей Боженко. Воплотить мечту в реальность помогли барнаульские предприниматели.

«В основе памятника - контуры метронома, который для ленинградцев-блокадников играл большую роль: его учащенное биение, доносящееся из репродукторов и комнатных радиотарелок, свидетельствовало о начале бомбовых атак. Второй символ, который «читается» в памятнике, - репродуктор. Этот прибор на протяжении всех 900 дней блокады поддерживал в людях надежду и вселял в них веру в победу. Венчает всю композицию разорванное кольцо, олицетворяющее прорыв и полное снятие блокады», - отметила Ерыгина.

Она добавила, что Барнаулу мало одной Ленинградской аллеи и тумбы с землей города-героя на Мемориале Славы. Городу просто необходим такой памятник: «В истории мало примеров подобного мужества и героизма. Неслучайно люди, пережившие блокаду, старались как можно меньше рассказывать о пережитом – слишком больно было вспоминать эти страшные годы. Но и забывать такое ни в коем случае нельзя».