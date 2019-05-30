Зафиксирован рост: власти отчитались об освоении прошлогоднего бюджета Алтайского края

Новости 20.06.2019 10:50 249

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Алтайского края за 2018 год прошли в Парламентском центре 19 июня. По их итогам разработчикам главного финансового документа порекомендовали увеличить расходы капитального характера и поощрять успешные муниципалитеты, сообщает пресс-служба АКЗС.

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников представил основной доклад. Он рассказал, что в 2018 году краевой бюджет был исполнен в объеме 102,029 млрд рублей , рост относительно уровня 2017 года составил 20%. Как рассказал министр, основной объем поступлений сформирован за счет налога на доходы физических лиц (32,5%), налога на прибыль организаций (26%), акцизов (21,5%), налога на имущество организаций (9,4%), налогов на совокупный доход (3,8%).

Расходы краевого бюджета исполнены в сумме 93,245 млрд рублей , по сравнению с предыдущим годом объем средств увеличился на 12%. Социальные расходы составили 71%, расходы по статье «Национальная экономика» - 17%. На оказание помощи местным бюджетам и ЖКХ направлено 4% от общей суммы.

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Напомним, в бюджет Алтайского края на 2018 год в ходе исполнения трижды вносились изменения - в апреле, июне и в октябре.

Профицит бюджета составил 8,784 млрд рублей.

Председатель Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок сообщил, что по итогам внешней проверки исполнение краевого бюджета за 2018 год соответствует требованиям законодательства. Говоря о доходах, он предложил более внимательно отнестись к поступлениям в бюджет от использования земли и имущества. Оценивая расходные обязательства, Виктор Миненок указал на необходимость более тщательного подхода к контрольным показателям и индикаторам краевых программ.

Представители научного сообщества дали экспертную оценку исполнению бюджета региона за 2018 год. Так, и.о. заведующего кафедрой конституционного и международного права АлтГУ Ирина Игнатовская сообщила, что капитальные расходы консолидированного бюджета региона составляют 6%. Это, по ее оценке, недостаточно в сравнении с другими субъектами РФ, где расходы составляют в среднем 11%.

Доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ Валентина Стрижкина в положительном ключе отметила совершенствование межбюджетных отношений в регионе.

«Представляется правильным предоставление дотаций с учетом темпа роста собственных доходов бюджета. При этом необходимо сохранить принцип непересмотра распределенного объема дотаций в сторону уменьшения, даже если по расчетам на следующий финансовый год дотация должна снизиться», - сказала она.

По итогам обсуждения слушания об исполнении бюджета Алтайского края за 2018 год были признаны состоявшимися. Финальное утверждение отчета состоится на июньской сессии краевого парламента.