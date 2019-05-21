Заксобрание приняло поправки в бюджет, добавив на зарплаты бюджетникам 1,5 млрд

Новости 30.05.2019 12:10 128

30 мая на сессии Алтайского Заксобрания депутаты поддержали внесение изменений в бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов. Таким образом на увеличение зарплат работников предприятий и учреждений бюджетной сферы будет выделено свыше 1,5 млрд рублей.

В результате поправок объем доходов краевого бюджета увеличится на 755 млн рублей, в итоге он составит 101,397 млрд рублей с учетом дополнительных безвозмездных поступлений. Расходы краевого бюджета прогнозируются в сумме 111,462 млрд рублей.

«Мы сегодня не просто корректируем бюджет на сумму остатков средств на начало года и увеличиваем дефицит. У нас более 4-х миллиардов дефицита, которые еще ничем не покрыты, и наша задача - за оставшиеся полгода найти средства для того, чтобы эти остатки закрыть. Сегодня мы увеличиваем дефицит, показывая, что средства, которые у нас образованы в остатках, не просто остаются, а идут на расходы социального и инвестиционного характера. Мы принимаем дополнительные решения по повышению заработной платы всем категориям бюджетной сферы - и так называемым «указным», которым идет повышение в связи с указами президента, и получателям минимального размера оплаты труда. Впервые за много лет мы принимаем решение, помогаем и даем сигнал органам местного самоуправления поднять заработную плату всем муниципальным служащим с 1 октября», - прокомментировал принятое решение председатель АКЗС Александр Романенко.

Повышение зарплат мунслужащим и бюджетникам рассмотрит АКЗС уже на следующей неделе Новости 21.05.2019 10:55 Инициатива по индексации доходов принадлежит губернатору Виктору Томенко 14931

Также к депутатам обратился присутствовавший на сессии губернатор Виктор Томенко. Он отметил, как изменился объем финансирования заработных плат краевых бюджетникам.

"В 2018 году из краевого бюджета и бюджета всех муниципалитетов на заработную плату (за исключением средств фонда обязательного медицинского страхования) мы с вами израсходовали 35 млрд 340 млн рублей. В бюджете 2019 года мы предусмотрели рост объема финансирования по этому направлению (то есть на заработную плату вместе с начислениями на нее) в размере 39 млрд 250 млн рублей, это рост на 10,4%. Сейчас, если добавим суммы, предусмотренные корректировкой бюджета, а именно 1 млрд 575 млн рублей, то мы выходим в целом на 40 млрд 825 млн рублей. Это без малого 14,9% роста объемов финансирования по этому направлению, - сказал глава региона. - Мы обязаны позаботиться о росте уровня заработной платы тех жителей, у которых бюджет всех уровней, краевой и муниципальный, является работодателем. И это должно быть примером для остальных работодателей Алтайского края".

Поправки в бюджет Алтайского края были приняты 61 депутатом, присутствующим на заседании, единогласно.