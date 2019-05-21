Повышение зарплат мунслужащим и бюджетникам рассмотрит АКЗС уже на следующей неделе

Новости 21.05.2019 10:55 8706

30 мая на сессии Алтайского Заксобрания будет рассмотрен вопрос о повышении зарплат муниципальным служащим и отдельным категориям бюджетников. Законопроект уже внесен в региональный парламент губернатором Виктором Томенко.

Стоит напомнить, что впервые о решении проиндексировать зарплаты муниципалам глава региона упомянул в ходе годового отчета 26 апреля. Мунслужащие станут получать на 15% больше. Причем, закону придадут обратную силу: это произойдет не с 1 июня, как можно было бы предполагать, а с 1 января, то есть проиндексированы будут пять прошедших месяцев года.

На эти цели из краевого бюджета выделяется 1,575 млрд рублей, в том числе 625 млн рублей на увеличение объема субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование части расходов по оплате труда работников учреждений всех уровней: сельского, районного и городского. Дополнительно муниципалитеты получат еще 250 млн рублей в качестве дополнительной дотации на сбалансированность бюджетов. В связи с этим расходная часть бюджета края будет увеличена почти на 6 млрд рублей, до суммы в 111,5 млрд рублей.

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Кроме того, зарплата будет проиндексирована на темп роста инфляции работникам бюджетных учреждений Алтайского края, попадающим под действие майских указов президента России от 2012 года, и работникам, получающим зарплату на уровне МРОТ. Напомним, что минимальный размер оплаты труда должен соответствовать прожиточному минимуму. С учетом роста прожиточного минимума МРОТ в крае в 2019 году будет увеличен на 4,3 %.

Повышение коснется более 44,1 тысяч работников бюджетной сферы. На эти цели планируется направить 1,17 млрд рублей. Еще 404,9 млн рублей будут направлены на выплату МРОТ более чем 45 тысячам работников.

Добавим, после того, как Виктор Томенко обозначил необходимость дополнительного выделения средств на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, были оперативно подготовлены поправки в закон о краевом бюджете. Их одобрили 6 мая на заседании правительства Алтайского края.

Не секрет, что в настоящее время уровень зарплаты работников сельсоветов и других муниципальных служащих нередко ниже среднекраевого. Это затрудняет исполнение служебных обязанностей и обостряет «кадровый голод».

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По словам самих муниципалов, последний раз зарплата у них индексировалась еще несколько лет назад. Более того, тогда шла речь о куда более скромных цифрах – от 4 до 6%, индексация затрагивала лишь отдельных представителей МО.

Добавим, если АКЗС одобрит инициативу губернатора, рост зарплат произойдет у медработников, учителей и воспитателей в дошкольных учреждениях, преподавателей, научных сотрудников, работников культуры.

К слову, на прошлой неделе к спикеру АКЗС Александру Романенко обратилась глава Новоберезовского сельсовета Первомайского района Галина Выхтар. Ее интересовало, когда будет принято решение о повышении материального содержания муниципальных служащих.

Председатель краевого парламента отметил, что одной из приоритетных задач, поставленных главой региона, является рост зарплат. Романенко подчеркнул, что важно повысить материальное обеспечение не только муниципальных служащих, но и всех работников бюджетной сферы. Решение этой задачи проходит в несколько этапов и финансируется из разных источников.

«30 мая состоится сессия краевого Законодательного собрания. Губернатор внёс в Заксобрание проект закона о корректировке бюджета. Вот на все эти цели, о который я сейчас говорю, нам потребуется 1,5 миллиарда рублей. Мы эти деньги нашли», - отметил спикер АКЗС, отвечая на вопрос Галины Выхтар. Александр Романенко добавил, что скорректирован будет и норматив на содержание муниципальных служащих.

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….Проблема низких зарплат среди бюджетников существует в крае уже давно. В первую очередь это связано с тем, что регион – небогатый, и по уровню доходов населения заметно уступает жителям соседних регионов. Поэтому решение о повышение зарплат более чем напрашивалось. Кстати, нельзя исключать, что примеру Алтайского края последуют в иных субъектах федерации. Особенно актуальным это становится в разрезе выполнения майских указов президента.

Помимо повышения зарплат муниципальным служащим, предстоящая корректировка бюджета позволит выделить дополнительные средства еще на несколько направлений. Это проведение энергоэффективных работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях (951 млн рублей), реализация региональной адресной инвестиционной программы (400 млн рублей); финансовая помощь муниципалитетам и др.