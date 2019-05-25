Жители Заринска считают опасный съезд с дороги причиной смертельного ДТП

Новости 19.06.2019 14:20 151

Участник ДТП под Заринском может получить реальный срок из-за отсутствия предупреждающего дорожного знака на опасном участке дороги. Об этом «Политсибру» рассказал местный общественник Антон Ангел. Несмотря на то, что часть вины лежит на водителе, не меньше вопросов вызывает не оборудованная знаками трасса.

В субботу, 8 июня, на 110 километре автодороги Мартыново-Тогул-Залесово произошло ДТП, в котором погибла женщина. По записи с видеорегистратора, находящегося в автомобиле «Тойота Королла», видно, как машина, за рулем которой был мужчина 1985 года рождения, пошла на обгон другого транспортного средства, выехав на полосу встречного движения. В этот момент на трассу выезжал из кювета автомобиль ВАЗ 21099 с которым и произошло столкновение. За рулем отечественного автомобиля находилась женщина 1976 года рождения.

Видеозапись ДТП имеется в распоряжении редакции «Политсибру».

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В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ 21099, женщина 1968 года рождения скончалась на месте. Еще один пассажир и водитель ВАЗа, а также водитель «Тойоты» отделались травмами. Им была оказана медицинская помощь.

Местные жители считают, что происшествие на дороге стало результатом халатного отношения местных властей. По словам жителей Заринска, они давно обращались в администрацию, местный ГИБДД и «Алтайавтодор» с жалобой на опасный съезд.

«Нам сказали, что съезд необходим для доступа транспорта к водоему. В том числе для пожарных машин. Не понятно только почему съезд не оборудован каким-либо дорожным знаком», - рассказал один из местных жителей.

На момент публикации редакции не удалось получить комментарии администрации Заринска по ситуации с опасным участком дороги.

По данным жителей, виновником ДТП признали водителя «Тойоты», однако в пресс-службе Госавтоинспекции края информацию не подтвердили, указав, что на данный момент все еще ведется следствие.