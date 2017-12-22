Барнаульская филармония заплатит 3 млн за новую уборную

Новости 18.06.2019 10:10 125

Государственная филармония Алтайского края объявила аукцион по поиску подрядчика, который выполнит шикарный ремонт туалетов для зрителей, пишет «КП-Барнаул».

На сайте госзакупок уже размещен соответствующий лот. Подрядчику предстоит провести демонтаж старого сантехнического и электрического оборудования (розеток, выключателей, светильников, радиаторов отопления, унитазов, писсуаров, смесителей), а также основных конструкций уборной (дверей, проемов, окон, перегородок, трапов, зеркал, подвесного потолка, и т.д.). Затем подрядчик должен будет поставить новое оборудование и материалы, построить, обустроить и отделать помещение. Согласно техзаданию, работы должны быть выполнены в действующем учреждении без остановки рабочего процесса, репетиционной и концертной деятельности.

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Дизайн уборной сможет потягаться с интерьером московского ГУМа: шикарные позолоченные люстры, огромные зеркала с резными рамами, благородные синие тона стен, дверей и портьеров. Из обязательных элементов – наличие кабинок для маломобильных категорий граждан. Это касается как женского, так и мужского туалетов. Их отличие от остальных – увеличенная площадь, удобный доступ и наличие отдельной раковины. В остальном все останется как прежде.

Максимальная цена контракта – не более 3 млн 390 тысяч рублей. Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей.

Последний день для подачи заявок – 21 июня. Рассмотрение состоится 26 июня. Подрядчик должен будет приступить к работам в течение трех рабочих дней со дня подписания договора. А вот сдать объект необходимо не позднее 5 августа этого года.