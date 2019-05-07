Красноярский губернатор ответил на обвинения в махинациях с лесом

Новости 17.06.2019 18:40 661

Руководитель Красноярского края Александр Усс ответил на обвинения главы Счетной палаты и бывшего министра природных ресурсов. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Возглавлявшая ранее Минприроды Красноярского края Елена Вавилова заявляла, что лесничества региона якобы проводят масштабные махинации с лесом и соучаствуют в его вывозе в Китай. По ее мнению, лесничества под видом санитарных рубок на самом деле вырубают качественные деревья, которые позднее отправляются в КНР. Усса она считала организатором данной коррупционной схемы, которая реализуется уже давно.

Татьяна Давыденко, возглавляющая Счетную палату края, заявила, что лес на биржах продается по заниженной цене, поэтому бюджет теряет миллиарды рублей возможной прибыли.

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Губернатор данную информацию опроверг. Как пояснил Александр Усс, 47 млрд рублей (в присвоении которых его обвинили) — это, прежде всего, экспортная выручка всех предприятий Красноярского края.

«Причем здесь коррупция и карманы чиновников, я себе представить не могу», — прокомментировал глава региона.

Александр Усс признал, что в лесной отрасли края ситуация не лучшая, отметил возмущение граждан варварскими вырубками прямо возле населенных пунктов, скупку древесины за «черный нал», так называемых «черных лесорубов» и «черных лесопилок».

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Как объяснил губернатор, «круглый» лес – это вещь, которую надо ограничивать с точки зрения вывоза, но для этого надо поднять экспортные пошлины, сделать так, чтобы вывозить его было просто невыгодно. Поэтому в декабре прошлого года было дано поручение разработать комплекс мероприятий, который условно назвали «Новая лесная политика в Красноярском крае», включающих в себя, прежде всего, изменения федерального законодательства. Также власти Красноярского края намерены на всю технику, которая работает в лесу, установить приборы ГЛОНАСС.