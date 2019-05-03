Губернатор Красноярского края стал беднее в 10 раз

Новости 07.05.2019 8:10 321

Губернатор Красноярского края Александр Усс задекларировал доход за 2018 год в размере 21,9 млн рублей.

В собственности главы региона находятся четыре земельных участка площадью 22,4 га, жилой дом площадью более 324 кв. м, четыре дачных дома, одно хозяйственное сооружение, иномарка Land Rover Range Rover, уточняет "Коммерсант".

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Годовой доход супруги главы региона составил 18,9 млн рублей. Она владеет домом, двумя квартирами площадью более 160 кв. м каждая, тремя земельными участками площадью около 8 га, гаражом, двумя машиноместами и др. Ей принадлежат автомобили Land Rover Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп.

По сравнению с 2017 годом доход красноярского губернатора уменьшился почти в десять раз. Напомним, тогда Александр Усс, будучи врио главы региона, оказался самым богатым региональным руководителем в России с доходом 221,6 млн рублей, из которых 193 млн рублей получил в порядке наследования.