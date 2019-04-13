Алтайские застройщики не могут продать почти треть квартир в сданных в 2018 году домах

Новости 17.06.2019 9:40 140

Какие тенденции зафиксированы на алтайском рынке жилья, и почему застройщики не могут продать почти треть построенных квартир, сайту «Толк» рассказал глава регионального Минстроя Иван Гилев.

По его словам, интерес к жилью снизился. Так, спрос существенно отстает от предложений на рынке жилья в Алтайском крае. В 2018 году построено почти 800 тысяч квадратных метров. Из них 260 тысяч «квадратов» не нашли своих покупателей.

Гилев выразил уверенность в том, что ситуация может в корне изменится, если ставка по ипотечному кредитованию будет снижена. «Ставка сегодня где-то между 9% и 10%, президент говорил о ставке в 6%. Если она будет к этой цифре приближаться, я думаю, что спрос на рынке жилья будет увеличиваться», – отметил Гилев.

Руководитель ведомства подчеркнул, что показатель ввода жилья в Алтайском крае к 2024 году должен составить до 930 тысяч квадратных метров (всего с 2018-го по 2024-й – 5,5 млн квадратных метров).

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«Показатель в целом сложный, заставляет работать напряженно. В Алтайском крае 2015 год показал, что проблем по предложению нет. И эти показатели мы примерно понимаем, как они будут построены, даже по Барнаулу в части земельных ограничений просматривается перспектива. Главная проблема – это спрос», – прокомментировал ситуацию Гилев.

Говоря о вариантах застройки Барнаула, он рассказал, что около миллиона квадратных метров – это застройка в сторону барнаульского аэропорта. Еще часть земельного фонда – точечная застройка в существующих условиях. Кроме того, идет застройка на месте частного сектора. К слову, земельный участок на правом берегу Оби пока не рассматривается, на данной территории сложности с инфраструктурой.