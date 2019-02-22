Обманутые дольщики «Демидов Парка» скоро получат документы на жилье

Новости 04.03.2019 17:40 547

Обманутые дольщики «Демидов Парка» в Новоалтайске смогут получить документы на свои квартиры только по решению Арбитражного суда Алтайского края через 2-3 месяца. Об этом сообщил сайт «Толк» со ссылкой на руководителя региональной Госинспекции Олега Веремеинко.

«Когда я вступил в должность руководителя инспекции, я еженедельно находился на этом объекте. На данный момент вижу большую положительную динамику в завершении всех строительных работ. Сейчас завершается третий этап строительства и благоустройства, который был запланирован до конца 2019 года. Параллельно ведется работа с документацией. В Арбитражный суд Алтайского края поданы документы, необходимые для участников долевого строительства, чтобы стать собственниками жилья», – отметил Олег Веремеинко.

Он подчеркнул, что ориентировочно 11 марта документы будут доставлены в Арбитражный суд.

«Эта процедура должна завершиться через 2-3 месяца. Тогда уже люди официально получат документы на свои квартиры. Подчеркну, что по законодательству все должно пройти через суд. Другим способом дольщик право собственности не приобретет. Процедуру эту нельзя нарушать, иначе получится, что участник долевого строительства незаконно получил собственность», – сказал руководитель Госинспекции.

Олег Веремеинко также рассказал, что сейчас дольщики «Демидов Парка» начали осматривать квартиры. Они высказывают свои замечания, которые тут же принимаются в работу.

«Самих дольщиков «Демидов Парка» можно разделить на две группы: те, которые имеют претензии – и их можно понять, и те, которые относятся к сложившейся ситуации с пониманием. Хочу добавить, что ситуация эта очень сложная, но динамика по выходу из нее есть», – резюмировал Веремеинко.

Жилой комплекс «Демидов Парк» начал строиться в мае 2014 года. Завершиться работы должны были в первом квартале 2016 года, однако темпы строительства снижались, пока полностью не были остановлены. Бывший собственник компании-застройщика «Аспект» Юрий Шрамко попал под суд по подозрению в мошенничестве по делу другого жилого комплекса – «Брюсов-парк» в Москве.

Застройкой «Демидов Парка» в настоящее время занимается та же компания «Аспект», но уже под руководством старшего брата Юрия Шрамко – Владимира. Свои квартиры ждут еще почти 700 человек.