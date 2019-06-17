Алтайские специалисты определили, в чем польза вяжущих плодов

Новости 17.06.2019 8:45 18

Дубильные вещества – это природные высокомолекулярные фенольные соединения, широко распространенные в мире растений. Если говорить более простыми словами, то это такие вещества, которые придают разным плодам вяжущий и терпковатый вкус.

Дубильные вещества оказывают заметное влияние на организм человека. В первую очередь, отмечается их вяжущее свойство. Оно проявляется в самых разных областях. Танины при правильном употреблении благополучно достигают кишечника и помогают справиться с его расстройствами, дисбактериозом, диареей.

Дубильные вещества при взаимодействии с белками, вызывают их частичное свертывание, и создают водонепроницаемую защитную альбуминатную пленку (дубление), на чем основано их бактерицидное и противовоспалительное действие на слизистых оболочках и раневых поверхностях.

Активные вещества танины способствуют и общему очищению организма. Они выводят из него самые разные типы токсинов и шлаков. Эти соединения способны помочь даже при радиационном облучении.

Особо выделяется и кровоостанавливающее свойство дубильных веществ. Оно активно используется в самых разных случаях. Танины помогают остановить как внешние, так и внутренние кровотечения. Поэтому их применяют при обильных менструациях, геморрое, кровоточивости десен и повреждениях кожных покровов –порезах и других ранах.

Обращаем Ваше внимание, что в ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится исследование сырья на содержание дубильных веществ по танину в соответствии с нормативными документами.