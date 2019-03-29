Алтайские рафтеры обсудили, как развивать экстремальный вид спорта

Новости 14.06.2019 17:45 244

Представители федерации экстремального туризма Алтайского края встретились с депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Участники на личном приеме у парламентария обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием данного вида спорта в нашем регионе.

Накануне барнаульские рафтеры приняли участие в соревнованиях по сплавам на реке Талли в Австралии. В течение 20 дней за призовые места боролись представители 30 стран. Наши земляки в результате получили бронзовую награду в дисциплине «спринт», в общем зачете среди ветеранов заняли четвертую строчку рейтинга.

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Спортсмены обращали внимание на все детали организации соревнований, так как существует идея провести такие же старты на Алтае, ведь именно отсюда пошла традиция проводить чемпионаты мира по рафтингу. Ровно 30 лет назад любители этого вида спорта покоряли реку Чуя.

Вице-президент федерации рафтинга и спортивного туризма Алтайского края Вячеслав Табакаев отметил, что идеальным местом для проведения ЧМ по рафтингу на Алтае может стать район порога Ильгумень на реке Катунь.

В ходе дискуссии участники коснулись темы экстремального туризма. Депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев обратил внимание на то, что для популяризации этого спорта на Алтае необходимо создавать специальные условия, в том числе готовить профессиональный тренерский состав по рафтингу.

«Сейчас активно прорабатываются вопросы, связанные с безопасностью, с квалификацией, с лицензированием в этом виде спорта», - отметил парламентарий.

В конце встречи было принято решение о совместном сплаве по реке Катунь в начале сентября, а после закрытия сезона участники встречи договорились продолжить работу над законопроектом, который регулирует развитие экстремального туризма и развлечений.