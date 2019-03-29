В погоне за адреналином. Алтайские эксперты обсудили регулирование экстремального туризма

Новости 29.03.2019 16:45 125

Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев инициировал проведение круглого стола, на котором обсудили необходимость законодательного регулирования экстремального туризма на федеральном уровне. В экспертном обсуждении приняли участие представители власти, научного сообщества, туристического бизнеса и федераций экстремального туризма.

В приветственном слове депутат отметил, что на сегодня тема экстремального туризма особенно актуальна, так как данный сегмент занимает около 10% от всего объёма туристических направлений в стране.

Эксперты сошлись во мнении, что, прежде чем говорить о регулировании, необходимо дать четкое определение. По словам президента региональной общественной организации «Федерация рафтинга и спортивного туризма Алтайского края» Андрея Дудника, понятие «экстремальный туризм» появилось совсем недавно, и, соответственно, только входит в обиход. Такие направления привлекают людей «адреналиновым всплеском».

«Здесь формируются наибольшие факторы риска травмоопасности, то есть ущерб здоровью и даже жизни участников. Понятийная база РФ в полной мере не удовлетворяет современные требования, нам предстоит большая работа, чтобы перевести её в эффективное русло. Смешиваются понятия длительных маршрутов и короткосрочных, то есть развлечений. В стандарте, посвященном водному туризму, дается терминология серфинга, бординга, но они не являются, по мнению разработчиков документа, видами экстремального туризма. Но мы понимаем, что это элементы повышенной опасности», - пояснил спикер.

Председатель ассоциации детского и молодежного туризма Алтайского края и вице-президент Федерации спортивного туризма Антон Сергеев считает, что экстремальным туризмом можно считать любое путешествие. Экстремальность зависит от многих условий. Здесь играет роль погода, опыт участников, качество снаряжения.

«Статистика показывает, что большинство несчастных случаев не связаны с организованными туристскими путешествиями. Они связаны с различными развлечениями. Экстремальный туризм – это и есть спортивный туризм, но в котором не соблюдаются определенные требования», - рассказал Антон Сергеев.

В ходе дискуссии участники коснулись темы спасения туристов. Многие группы, отправляющиеся в поход по не населенной местности, не регистрируются у спасателей. Регистрация необходима для того, чтобы в случае происшествия спасатели знали приблизительное местонахождение людей. Кроме того, спасение обходится весьма дорого. Операция оплачивается за счет бюджетных средств.

«В случае возникновения происшествия, если группа официально не зарегистрирована, пусть оплачивают спасательную операцию самостоятельно. Тогда мы сократим поток «диких» групп», - отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Олег Гришин.

По данным регионального управления МЧС, с 2014 по 2018 год общий поисково-спасательный отряд Республики Алтай и Алтайского края провел 98 спасательных работ, из них 86 - с незарегистрированными группами. В 2018 году в таких походах травмировались 14 туристов, четверо погибли, трое пропали без вести.

Кроме того, эксперты отметили, что если группа туристов взаимодействует непосредственно с турфирмой, то ответственность за успешность похода лежит на гиде, который должен обеспечить безопасность всем участникам. Такой опыт есть в регионах, например в соседней республике, где перед началом туристического сезона организации и их штатные инструкторы проходят аккредитацию.

Таким образом, в конце встречи было принято решение о создании рабочей группы, которая займется разработкой законопроекта о внесении поправок в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности». Все точки зрения и предложения, озвученные в ходе круглого стола, будут учтены.