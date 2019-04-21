В Рубцовске увеличили плату за проезд из-за бедственного положения перевозчика

В Рубцовске повысили цены на проезд в общественном транспорте с 1 июля. Соответствующее распоряжение разместили на сайте городской администрации.
Речь идет о стоимости проезда на троллейбусных маршрутах №1,2. Цена составит 20 рублей за одну поездку, ранее проезд стоил 18 рублей.
Кроме того, проездной билет в городском электротранспорте для школьников теперь стоит 350 рублей, для студентов – 700 рублей, для граждан - 900 рублей, для организаций - 1200 рублей.
Перевозчики также намерены повысить цены в городских маршрутках до 25 рублей
В мэрии подчеркнули, что необходимость повышения цены билетов вызвана финансово - экономической ситуацией муниципального троллейбусного предприятия. Ситуация так сложилась из-за роста расходов на обслуживание подвижного состава, ГСМ, страховок и расходных материалов, исполнения требований законодательства по обеспечению транспортной безопасности и не только.
Ранее сообщалось, что частные перевозчики также намерены повысить цены в городских маршрутках до 25 рублей за одну поездку. Кстати, в Барнауле проезд в общественном транспорте могут увеличить зимой.
Барнаульские перевозчики вновь собираются попросить мэрию об увеличении стоимости проезда. Это может произойти уже зимой