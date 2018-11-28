Проезд в Барнауле может снова подорожать

Новости 13.06.2019 14:10 780

Барнаульские перевозчики вновь собираются попросить мэрию об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. Это может произойти уже грядущей зимой. Об этом корреспонденту «Политсибру» рассказал исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко.

«Мы понимаем, что город у нас небогатый и сильно повышать тарифы нельзя, потому что это будет несправедливо по отношению к людям. Но совсем без повышения обойтись тоже нельзя – ситуация у перевозчиков тоже очень тяжелая», - пояснил Долженко.

По его словам, предыдущее повышение тарифов не решило почти никаких проблем отрасли – дополнительно вырученные средства оказались мизерными и ушли на платежи по долгам за топливо, которые образовались после повышения цен на бензин. Эти долги до сих пор не выплачены, поэтому также не приходится говорить и о повышении зарплат водителям и кондукторам или обновлении парка машин – на это нет денег.

Напомним, что 1 января проезд подорожал с 20 до 25 рублей в маршрутных такси и с 20 до 23 рублей в автобусах и электротранспорте.

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Также Николай Долженко указал, что дополнительная «дыра» в бюджетах предприятий образовалась после того, как им частично перестали доплачивать за перевозку льготников и обязали устанавливать в автобусах дополнительное оборудование.

«За некоторых стали платить меньше, за других и вовсе перестали платить. Если и доплачивают, то, в основном, за федеральных. А тут еще и кассы, и тахографы потребовали устанавливать – и тоже за счет перевозчиков. Сейчас это, правда, сдвинули, отложили, но не навечно же», - сказал Долженко.

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Плачевную ситуацию в сфере пассажирских перевозок Барнаула Николай Долженко связывает, в первую очередь, с отсутствием программы развития отрасли.

«Были пятилетние программы раньше, но в 2015 году последняя завершилась, а новую так и не приняли, хотя предложения вносились. Раньше по этим программам и финансирование дополнительное было, и автобусы приобретались, были льготные условия для лизинга, кредитования. Такая программа сейчас очень нужна городу, она может решить множество проблем», - подчеркнул Долженко.