Барнаульская мэрия без конкурса разыграет автобусные маршруты, судьбу которых до сих пор решает суд

Новости 13.06.2019 12:10 557

Барнаульские автобусные маршруты № 18 и № 58 снова попробуют отдать без проведения открытого конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Уведомления о согласии получить право на перевозку пассажиров с приложением документов, подтверждающих соответствие условиям привлечения перевозчика к работе, принимаются сегодня – 13 июня с 09:00 до 13:00. Их рассмотрят с 13:00 до 13:30. Осмотр транспортных средств, предлагаемых заявителем для осуществления регулярных перевозок – с 14:00 до 17:00.

Это уже не первая попытка передать маршруты новому перевозчику – ранее СМИ подробно освещали данную историю, начавшуюся еще в прошлом году.

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Еще в сентябре барнаульская мэрия объявила, что разыграет на конкурсе несколько маршрутов, в том числе № 18 и 58, поскольку в ноябре истекал срок действия соответствующих договоров у работавших на этих маршрутах Антона Еньшина и Евгения Падерова.

1 ноября в конкурсе победила компания «Командирское», однако в дело вмешалось УФАС, установившее, что конкурс был проведен с нарушениями: требований по кондиционерам и системам контроля температуры воздуха в одном из документов не было (хотя прописано в положении), а с Еньшина несправедливо списали баллы за отсутствие оборудования для инвалидов на одном из автобусов, хотя оно имелось. При этом автобусы конкурента никто не осматривал — на тот момент «Командирское» только обязалось их приобрести.

ООО «Командирское» существует с 1998 года. Зарегистрировано в барнаульской квартире на ул. Малахова. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Иван Соколов. Фирма прежде работала только на межмуниципальных маршрутах, возила пассажиров из Барнаула в села Алтайского края. В числе городских перевозчиков никогда не значилась.

29 ноября результаты конкурса были отменены и заключен временный договор на 14 дней с Еньшиным и Падеровым. В транспортном предприятии Падерова подозревают, что такой маленький срок выбрали потому, что «Командирскому» требовалось ровно две недели, чтобы получить заказанные автобусы и быть готовыми выходить на линию.

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13 декабря мэрия приняла постановление о новом порядке выдачи права перевозок без проведения открытого конкурса.

14 декабря в 8 утра на сайте города появилось сообщение о начале приема уведомлений от перевозчиков (до 13:30, то есть, за несколько часов до его окончания). 15 декабря на маршруты вышел новый перевозчик – «Командирское».

Также «Политсибру» выяснил, что в этот день Арбитражный суд Алтайского края приостановил действие предписания УФАС об отмене конкурса до окончательного решения суда.

Из документов следует, что неделю назад, 6 июня, суд перенес заседание на 17 июня, поэтому не вполне ясны причины принятия уведомлений от перевозчиков именно сегодня. В пресс-службе мэрии дать оперативный комментарий без официального запроса отказались.

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16 автобусов № 18 должны совершать 172 рейса в будний день и 165 - в выходной. Требуемая вместимость: от 18 до 32 мест. Экологический класс допускается любой. 22 автобуса № 58 ежедневно должны совершать 242 рейса и обладать вместимостью от 20 до 32 мест. Экологический класс также неважен.