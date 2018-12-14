Барнаульская мэрия без конкурса разыграет автобусные маршруты, судьбу которых до сих пор решает суд

Барнаульские автобусные маршруты № 18 и № 58 снова попробуют отдать без проведения открытого конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Уведомления о согласии получить право на перевозку пассажиров с приложением документов, подтверждающих соответствие условиям привлечения перевозчика к работе, принимаются сегодня – 13 июня с 09:00 до 13:00. Их рассмотрят с 13:00 до 13:30. Осмотр транспортных средств, предлагаемых заявителем для осуществления регулярных перевозок – с 14:00 до 17:00.
Это уже не первая попытка передать маршруты новому перевозчику – ранее СМИ подробно освещали данную историю, начавшуюся еще в прошлом году.
Уведомления с приложением документов о готовности выполнять регулярные перевозки по указанным маршрутам принимаются 14 декабря
Еще в сентябре барнаульская мэрия объявила, что разыграет на конкурсе несколько маршрутов, в том числе № 18 и 58, поскольку в ноябре истекал срок действия соответствующих договоров у работавших на этих маршрутах Антона Еньшина и Евгения Падерова.
1 ноября в конкурсе победила компания «Командирское», однако в дело вмешалось УФАС, установившее, что конкурс был проведен с нарушениями: требований по кондиционерам и системам контроля температуры воздуха в одном из документов не было (хотя прописано в положении), а с Еньшина несправедливо списали баллы за отсутствие оборудования для инвалидов на одном из автобусов, хотя оно имелось. При этом автобусы конкурента никто не осматривал — на тот момент «Командирское» только обязалось их приобрести.
29 ноября результаты конкурса были отменены и заключен временный договор на 14 дней с Еньшиным и Падеровым. В транспортном предприятии Падерова подозревают, что такой маленький срок выбрали потому, что «Командирскому» требовалось ровно две недели, чтобы получить заказанные автобусы и быть готовыми выходить на линию.
В администрации сегодня ждут уведомления от предпринимателей о согласии получить без проведения открытого конкурса два автобусных маршрута
13 декабря мэрия приняла постановление о новом порядке выдачи права перевозок без проведения открытого конкурса.
14 декабря в 8 утра на сайте города появилось сообщение о начале приема уведомлений от перевозчиков (до 13:30, то есть, за несколько часов до его окончания). 15 декабря на маршруты вышел новый перевозчик – «Командирское».
Также «Политсибру» выяснил, что в этот день Арбитражный суд Алтайского края приостановил действие предписания УФАС об отмене конкурса до окончательного решения суда.
Из документов следует, что неделю назад, 6 июня, суд перенес заседание на 17 июня, поэтому не вполне ясны причины принятия уведомлений от перевозчиков именно сегодня. В пресс-службе мэрии дать оперативный комментарий без официального запроса отказались.
Конкурс был "переигран" по настоянию УФАС