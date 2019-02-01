Стало известно, кому отошли три спорных автобусных маршрута в Барнауле

Новости 24.05.2019 13:05 433

Накануне завершилось рассмотрение заявок от претендентов на осуществление автоперевозок по маршрутам № 33, 77 и 121 в Барнауле. Победителем стала компания «Транс-Лайн», которая обслуживает их и в настоящее время, сообщили "Политсибру" в пресс-службе мэрии.

В марте срок действия свидетельства на право перевозки пассажиров по указанным маршрутам у предыдущего перевозчика, «АГАС-Транс», истек, и его место попыталась занять компания «Транс-Лайн», осуществляющая перевозки в Бийске, а также в Поспелихе, где и зарегистрирована. Она победила в организованном городской администрацией конкурсе. Однако «АГАС-Транс» сдаваться не пожелал и оспорил решение о победе «Транс-Лайна».

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«АГАС-Трансу» поначалу вовсе отказали в участии в конкурсе, из-за неоплаченного долга в ОМС, составляющего 26 копеек, затем заявили, что у перевозчика не хватает оборудования, хотя таковое имелось – компания закупила его, но не успела вовремя подключить. Речь идет о видеокамерах, информаторах с бегущей строкой и т.п.

История отстаивания «АГАС-Трансом» своих маршрутов включает в себя суды, обращения в антимонопольную службу и даже протестные выступления водителей. Антимонопольщики и суд позицию «АГАС-Транс» поддержали, признав окончившийся победой «Транс-Лайна» конкурс незаконным. В итоге городская администрация устроила рассмотрение уведомлений претендующих на маршруты перевозчиков без конкурса. Уведомления принимались 23 мая в течении трех часов, а рассмотрены были в течение часа.

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Тем не менее, как и следовало ожидать, лот вновь отошел "Транс-Лайну". Намерена ли в этот раз опротестовать решение мэрии проигравшая сторона, неизвестно. Получить оперативный комментарий у представителей "АГАС-Транса" не удалось.